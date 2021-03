DALLAS, 23 mars 2021 /CNW/ - CECO Environmental Corp. (« CECO », « CECO Environmental ») (NASDAQ: CECE), un chef de file mondial dans la fourniture de solutions environnementales et d'équipement à divers marchés finaux, a annoncé aujourd'hui élargir la disponibilité des solutions de traitement des fluides de CECO partout au Canada grâce à une entente signée avec la société John Brooks. L'entente de distribution avec la société John Brooks élargit l'accès au marché et la présence locale de CECO en ce qui concerne les gammes de produits CECO Dean et CECO Fybroc au Manitoba et en Saskatchewan.

« Les marques de traitement des fluides de CECO sont des chefs de file respectés dans divers segments cruciaux de la pompe industrielle à travers le monde, mais nous avons une possibilité intéressante pour prendre de l'expansion dans d'importants marchés canadiens. L'ajout de la société John Brooks, spécialiste hautement réputée de l'industrie de la pompe au Canada, est un excellent moyen de distribuer et d'entretenir nos solutions de pompage CECO Dean et CECO Fybroc », a déclaré Chris Tsourides, président du segment Solutions industrielles air et fluides de CECO. Les pompes métalliques CECO Dean sont reconnues pour leur durabilité et leur rendement dans les applications à température élevée, tandis que les pompes CECO Fybroc sont fabriquées en plastique renforcé de fibre de verre, en faisant ainsi un choix idéal pour les applications cruciales qui exigent une résistance chimique aux acides, aux bases, aux solvants et aux eaux saumâtres.

« Nous desservons bon nombre d'industries qui sont des marchés idéaux pour Fybroc et Dean, a poursuivi Gord Bell, président de la société John Brooks. En affaires depuis plus de 80 ans, nous comprenons les besoins des clients des marchés de l'eau, des eaux usées, du pétrole et du gaz, des mines, des produits chimiques et autres en matière de traitement des fluides. Les pompes Dean et Fybroc de CECO sont renommées et éprouvées; des centaines d'installations en dépendent. Nous sommes ravis de pouvoir les ajouter à notre portefeuille et d'offrir aux entrepreneurs en ingénierie et aux utilisateurs finaux un accès aux produits et aux solutions de traitement des fluides de CECO. »

Les clients canadiens peuvent réserver une séance d'information, demander des renseignements sur les produits et des propositions de prix en visitant le site https://www.johnbrooks.ca/.

À propos de la société John Brooks : Fondée en 1938, la société John Brooks limitée se spécialise dans la distribution à guichet unique pour les entreprises de traitement des fluides. Nous offrons la plus vaste gamme de produits et de solutions de qualité pour améliorer les résultats financiers de nos clients. https://www.johnbrooks.ca/

À propos de CECO Environmental : CECO Environmental est un chef de file mondial dans le domaine de la qualité de l'air et du traitement des fluides, qui dessert les marchés énergétiques et industriels, ainsi que d'autres créneaux. En offrant une expertise en matière de technologies et d'applications novatrices, CECO aide les entreprises à faire croître leurs activités grâce à des solutions sécuritaires, propres et plus efficaces qui contribuent à protéger l'environnement de tous. Dans diverses régions du monde, CECO s'efforce d'améliorer la qualité de l'air, d'optimiser la chaîne de valeur énergétique et de fournir des solutions sur mesure pour différentes applications, telles que le pétrole et le gaz, la production d'électricité, l'eau et les eaux usées, la production de batteries, la fabrication de polysilicium, le traitement chimique et pétrochimique, ainsi que toute une gamme d'autres domaines. Pour en savoir plus, visitez le site www.cecoenviro.com.

