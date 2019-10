Ceci est un communiqué de presse à propos des produits sans nom(MD) Simple et vérifié(MC)

Ceci est le troisième paragraphe. C'est ici qu'un porte-parole d'entreprise pour la marque sans nomMD pourrait dire : « Les produits sans nomMD Simple et vérifiéMC offrent aux Québécois des articles de grande valeur et prouvent que manger des aliments de qualité ne coûte pas nécessairement plus cher. » Mais cela comporte aussi beaucoup de mots.

Le symbole sans nomMD Simple et vérifiéMC est en fait un crochet. La prochaine phrase vous aiguillera sur la signification dudit crochet. Plus de 500 produits sans nomMD Simple et vérifiéMC (beaucoup de produits) sont fabriqués sans 10 ingrédients, dont des colorants synthétiques, des arômes artificiels et du glutamate monosodique - un bien long mot.

Revenons à la liste des questions auxquelles les gens ont répondu. Quatre-vingt-quinze pour cent des Québécois aspirent à vivre une vie plus organisée (c'est presque tous les Québécois!). Plus de quarante pour cent des Québécois qui ont répondu aux questions sont stressées par leur cuisine désorganisée. Ensuite, un quart (25%) des Québécois qui ont répondu aux questions ont dit qu'elles ne réorganisent pas leur réfrigérateur ou leur garde-manger souvent. Les Québécois sont désorganisés.

Le symbole sans nomMD Simple et vérifiéMC peut aider. Ivanka Siolkowsky aussi peut aider. Elle est maintenant une partenaire de la marque sans nomMD et la seule maître certifiée au Canada quant à la méthode KonMariMC. Son travail consiste à organiser. Voici une citation d'elle :

« Si vous vous sentez stressé chaque fois que vous ouvrez votre garde-manger de cuisine et que vous avez de la difficulté à trouver les ingrédients que vous cherchez, c'est un signe que vous devez éliminer la pollution par les mots (ce qui signifie moins de mots sur les étiquettes) », déclare Siolkowsky. Elle a aussi dit : « J'adore les produits sans nomMD Simple et vérifiéMC, parce qu'ils comportent des emballages et des noms simples, qui vont droit au but. Les trouver dans mon garde-manger est très facile. » Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il est facile de cuisiner avec les produits sans nomMD Simple et vérifiéMC.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements. Ces renseignements sont factuels.

La simplification de l'organisation de la cuisine n'a pas à être une tâche ardue, et les produits sans nomMD Simple et vérifiéMC rendent cette tâche plus facile que jamais. Les produits sans nomMD sont offerts dans les magasins Provigo et Maxi. Visitez sansnom.ca/simpleetverifie

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires de partout au Canada. Loblaw est fière de servir des millions de Canadiens chaque semaine avec une vaste gamme de produits, y compris des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers sans frais et de téléphonie mobile.

Loblaw respecte sa raison d'être, Profiter pleinement de la vie, en fournissant à ses clients des emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 800 établissements; et ses marques les plus populaires au Canada, soit sans nomMD, Life BrandMD, le Choix du PrésidentMD et Joe FreshMD.

* Un sondage commandé par l'équipe de la marque sans nomMD (méthodologie décrite ci-dessous)

À propos du sondage sans nomMD :

Les 18 et 19 septembre 2019, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 518 adultes canadiens adultes sélectionnés de manière aléatoire et membres de La Voix Maru du Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur (qui établit la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par scolarité, âge, sexe et région (et par langue, au Québec) afin de représenter la population, conformément aux données de recensement. Cela pour assurer un échantillon représentatif de toute la population adulte du Canada. Toute disparité dans les pourcentages totaux est attribuable à l'arrondissement des résultats.

