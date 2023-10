Protexxa lance Defender, une plateforme d'évaluation personnelle de la cybersécurité pour les utilisateurs nord-américains d'Internet afin d'améliorer l'hygiène en ligne pendant le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité.

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Dans la foulée de l'augmentation des cybermenaces dans un monde de plus en plus numérisé, Protexxa lance sa plateforme Defender pour les consommateurs. Cette offre B2C (entreprise-consommateur) vise à rendre la sécurité en ligne accessible à tous.

Van Tram, directeur de la technologie Leen Li, chef des finances à temps partiel Deryck Greer, chef de la sécurité de l’information Claudette McGowan, fondatrice et chef de la direction Rick Huijbregts, chef de l’exploitation et vice-président à la direction, Apprentissage Jenelle Ernest, directrice du marketing (Groupe CNW/Protexxa)

Alors que les cyberattaques et le vol de données dominent les manchettes et qu'environ 90 % des atteintes sont causées par l'erreur humaine, Protexxa lance Defender, une plateforme de cybersécurité qui repère les atteintes personnelles. Cette solution utilise une IA exclusive pour trouver l'image d'un utilisateur en ligne et aide à supprimer les photos et les vidéos non autorisées.

Une caractéristique unique de la plateforme Defender est un assistant personnalisé qui permet aux utilisateurs de créer leur plan d'intervention personnalisé en cas d'incident de cybersécurité. Un plan directeur précise clairement qui appeler et quoi faire en cas de cyberattaque personnelle.

Les atteintes à la cybersécurité ont provoqué des ondes de choc chez les particuliers, les entreprises et les organisations, révélant des vulnérabilités qui nous exposent tous. Selon un rapport récent, les pirates ont pu accéder aux données dans 77 % des cas, en hausse par rapport à 69 % l'an dernier. De plus, la part des attaques où les données ont été exfiltrées continue d'augmenter et s'établit à 68 %. De récentes cyberattaques très médiatisées ont mis en évidence le besoin immédiat d'améliorer les mesures de sécurité en ligne. En réponse à ces menaces continues, Protexxa reconnaît l'urgence pour les personnes de prendre des mesures proactives afin de protéger leur vie numérique.

L'évaluation de la cybersécurité de Protexxa, dont le prix est fixé à 49,99 $ CA pour une analyse ponctuelle, est conçue pour donner aux gens ordinaires des données et des recommandations sur leurs vulnérabilités numériques.

« Un monde branché est un monde vulnérable. Notre mission est de rendre la cybersécurité accessible à tous. Notre évaluation de la cybersécurité est une première étape essentielle pour que les gens comprennent et réduisent leurs risques en ligne », a déclaré Claudette McGowan, fondatrice et chef de la direction de Protexxa.

L'évaluation porte sur un large éventail de caractéristiques de cybersécurité, notamment :

Une fiche de pointage personnalisée, avec une cote d'hygiène en ligne et une liste des vulnérabilités détectées;

Des conseils personnalisés pour combler les lacunes en matière de sécurité personnelle;

Une offre de recherche par image alimentée par l'IA, qui prend en charge le retrait d'images;

Marketplace, des produits de protection sélectionnés qui comprennent des gestionnaires de mots de passe, des réseaux privés virtuels et des services de vérification des antécédents;

Un plan d'intervention individualisé en cas d'incident, un guide stratégique personnalisé pour appuyer le rétablissement à la suite de cyberattaques personnelles.

Protexxa a été fondée par l'une des expertes en technologie les plus influentes du Canada, Claudette McGowan. Mme McGowan a été reconnue dans de nombreux palmarès, y compris le palmarès des 100 meilleurs leaders mondiaux en technologie financière du magazine FinTech (2021), le palmarès Top Women in Cybersecurity établi par IT World Canada (2021) et le palmarès des 50 femmes les plus influentes du Canada dans le secteur de la technologie financière (2021). Elle a été nommée femme de l'année en 2022 dans le cadre des prix Women in IT.

Pour de plus amples renseignements sur Protexxa ou pour acheter une évaluation de la cybersécurité, veuillez visiter protexxa.com ou composer le 1 877 992-9237.

À propos de Protexxa

Protexxa, une société de cybersécurité du secteur B2B en modèle SaaS, établit des liens entre l'hygiène personnelle et les risques d'entreprise. À l'aide de l'intelligence artificielle (IA), la plateforme Defender de Protexxa repère, évalue, prédit et résout rapidement les problèmes de cybersécurité courants. Avec un accent clé sur la prévention et le renforcement des connaissances en cybersécurité à l'échelle mondiale, Protexxa offre également une formation et des conseils personnalisés aux entreprises du monde entier. En octobre 2023, Protexxa a lancé son offre B2C pour le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Pour en savoir plus, visitez protexxa.com et suivez Protexxa sur Instagram @protexxacyber.

