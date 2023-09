Ce qu'il faut savoir avant d'acheter des billets de spectacle

QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Devant la flambée des prix à la revente des billets de certains spectacles ou événements populaires, l'Office de la protection du consommateur tient à rappeler certaines règles pour mieux protéger les acheteurs.

La revente de billets de spectacle est généralement une bonne affaire pour les revendeurs, qui profitent de la rareté et de l'engouement des fans pour établir un prix souvent astronomique. Voilà pourquoi il vaut mieux acheter ses billets de première main, directement auprès de la billetterie autorisée par l'artiste, le producteur ou le lieu du spectacle ou de l'événement. Attention aux moteurs de recherche : ils ne vous pisteront pas nécessairement vers le site officiel pour acheter vos billets. Les sites de revente peuvent payer pour apparaître en haut de la liste des résultats d'une recherche sur le Web.

La Loi sur la protection du consommateur interdit à tout commerçant d'offrir des billets de spectacle à un prix plus élevé que celui fixé par le producteur du spectacle ou de l'événement, à moins d'avoir eu son autorisation.

La Loi n'encadre cependant pas la revente de billets de spectacle entre particuliers. Ainsi, un individu peut revendre ses billets de spectacle beaucoup plus cher que le prix qu'il les a payés. Attention toutefois, si vous êtes acheteur, soyez certain d'acheter des billets valides et ne faites pas de virement bancaire avant d'avoir cette certitude.

Dans tous les cas, assurez-vous de connaître les protections que vous auriez si le spectacle devait être reporté ou annulé. De façon générale, il vous sera plus facile de faire valoir vos droits si la transaction a été faite avec la billetterie officielle plutôt qu'avec un revendeur. De plus, l'achat sur le Web au moyen d'une carte de crédit vous permet, dans plusieurs circonstances, d'obtenir un remboursement par l'émetteur de la carte de crédit, dans l'éventualité où le commerçant ne vous aurait pas remboursé après l'annulation de votre achat.

L'Office exerce actuellement une surveillance étroite du marché des billets de spectacle et invite les consommateurs à dénoncer toute pratique abusive ou suspecte.

Ce que la Loi dit :

En plus de devoir obtenir l'autorisation du producteur du spectacle, un commerçant doit aussi, pour revendre légalement des billets, aviser le consommateur qu'il s'agit d'une revente et lui fournir plusieurs autres renseignements, dont le prix initial du billet offert par la billetterie officielle;

Il est interdit à quiconque d'utiliser un logiciel pour procéder à des achats de billets de spectacle ou à vendre des billets obtenus au moyen d'un logiciel.

