Ce printemps : nouvelle technologie, nouveau spectacle et serres luxuriantes à Espace pour la vie

Toujours à la fine pointe de la technologie Déjà reconnu pour son approche novatrice et unique de l'astronomie, le Planétarium Rio Tinto Alcan, inauguré en avril 2013, s'assure de rester précurseur dans son domaine grâce à une technologie innovante. Plus spécifiquement, les dômes des théâtres de la Voie lactée et du Chaos sont dorénavant équipés de nouveaux projecteurs de type laser, augmentant la résolution et offrant une luminosité 10 fois supérieure que par le passé. Un changement comparable au passage des écrans d'ordinateur des années 2000 aux écrans ultra-haute définition disponibles de nos jours. De quoi vivre une expérience mémorable !

De l'impressionnante naissance de la planète Terre…

Pour visionner la bande-annonce visitez : https://youtu.be/1Hq9AJk_rfk

Cette production de Spitz Creative Media s'adresse à un public de 7 ans et plus et présente l'évolution de notre planète depuis la création de notre système solaire. On y apprend que selon les scientifiques, notre Galaxie est remplie de systèmes planétaires, comprenant jusqu'à un milliard de planètes d'environ la taille de la nôtre. Le film utilise des visualisations avancées, de qualité cinématique, axées sur les données, pour explorer certaines des plus grandes questions de la science actuelle : comment la Terre est-elle devenue une planète vivante à la suite de la naissance de notre Système solaire ? Que nous raconte son histoire sur nos chances de trouver d'autres mondes qui ressemblent vraiment à la Terre ?

Grâce à ce film, le public pourra mieux comprendre les changements qu'a subis la Terre et les évènements qui ont mené à l'apparition de la vie sur Terre.

Présenté en programme double, tous les jours au Planétarium Rio Tinto Alcan. Public de 7 ans et plus. Programmation complète disponible sur espacepourlavie.ca

Planétarium Rio Tinto Alcan : ouvert de 9 h à 17 h 30, du dimanche au mercredi et jusqu'à 19 h, du jeudi au samedi.

Voyagez sans souci à travers les neuf serres d'exposition du Jardin botanique

Besoin de beauté, de verdure et de parfums qui rappellent l'été ? Prolongez votre sortie en visitant les serres du Jardin botanique. En plus des plantes carnivores, on peut actuellement admirer les magnifiques passiflores et bégonias en fleurs, pendant que dans la serre des plantes tropicales alimentaires, on peut observer les fruits des bananiers, caramboliers, jacquier et papayer. Jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est la floraison de l'impressionnante collection d'orchidées qui est à son apogée avec une grande variété d'espèces et de formes étonnantes ! Puis, après la mi-avril, les âmes romantiques tomberont sous le charme du rosier grimpant et de la glycine dans le Jardin céleste où les penjings sont aussi en vedette. Alors que la verdure et les floraisons se font encore attendre à l'extérieur, visiter les serres du Jardin botanique est l'escapade parfaite pour faire le plein d'énergie printanière et voyager sans souci.

Serres du Jardin botanique : ouvertes tous les jours de 9 h à 17 h

