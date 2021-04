Ce site Web interactif invite les élèves à découvrir comment leurs intérêts correspondent aux carrières dans l'agriculture et l'alimentation, grâce à plus de 70 profils de carrière mettant en évidence les nombreux emplois diversifiés qui existent dans la chaîne de valeur agricole. Les élèves auront également accès à des informations sur les options postsecondaires et les possibilités de bourses d'études.

« Il s'agit du premier site Web dans ce genre au Canada qui vise à aider les étudiants à découvrir comment leur avenir peut s'inscrire dans l'industrie agricole », a déclaré Shayla Hertz, Gestionnaire du programme pensezAGRI d'AEC-C. « Nous devons aider les étudiants à se voir, et à voir comment leurs compétences ont leur place en agriculture et en alimentation. Nous voulons qu'ils sachent que les personnes qui n'ont pas grandi dans une ferme ou qui n'ont pas de formation en agriculture sont souvent les plus utiles à l'agriculture parce qu'elles remettent en question le statu quo. De nouvelles perspectives originales sont nécessaires dans un secteur dont la complexité ne cesse de croître et qui est essentiel pour nourrir notre monde. »

Au Canada, à l'heure actuelle, il y a plus d'emplois en agriculture qu'il n'y a de personnes pour les occuper. Ce site Web est une façon révolutionnaire d'encourager les étudiants à reconnaître comment leurs intérêts et leurs compétences s'intègrent au secteur agricole, plutôt que l'inverse, et de promouvoir la recherche de carrières intéressantes dans le secteur agricole et alimentaire canadien.

« L'agriculture est notre moyen de relever certains des défis les plus difficiles auxquels nos communautés sont confrontées, et pensezAGRI est notre moyen de préparer la prochaine génération de leaders à nous aider à les résoudre, » déclare Connie Tamoto, Gestionnaire en chef de la responsabilité d'entreprise de Cargill au Canada. « Par le biais d'activités engageantes et d'exemples concrets, pensezAGRI met en lumière les carrières passionnantes et stimulantes disponibles en agriculture, aujourd'hui et dans le futur. »

Cargill est un commanditaire principal du site Web grâce à un engagement de 200 000 $ sur deux ans. Le site Web a également vu le jour grâce au soutien du programme de partenariat canadien en agriculture d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Financement agricole Canada.

pensezAGRI est une initiative nationale d'AEC-C depuis 2018 et comprend plusieurs autres ressources, programmes et offres d'événements, notamment genAG, un programme d'exploration de carrière qui implique des étudiants qui développent des concepts de marketing innovants pour promouvoir les options de carrière en agriculture et en alimentation auprès de leurs pairs, et la trousse d'activités d'exploration de carrière, un guide d'activités étape par étape qui engage les étudiants à explorer la grande variété de cheminements de carrière disponibles en agriculture et en alimentation, pour n'en nommer que quelques-uns.

« Dans notre division scolaire, nous nous concentrons sur la formation d'élèves qui ont des connaissances en agriculture et qui ont une compréhension diversifiée de l'industrie agricole. Un élément clé de cette démarche est la compréhension des possibilités de carrière qui existent dans ce secteur, dont beaucoup se trouvent dans nos communautés locales », a déclaré Darren Gasper, le surintendant de l'éducation de la division scolaire Sun West. « Le site Web pensezAGRI est un excellent moyen d'aider les élèves à réfléchir à leurs centres d'intérêt, qu'il s'agisse de technologie, de communication, de finance ou de tout autre domaine, et à voir que tous ces domaines ont leur place dans l'agriculture. Je suis impatient de voir les élèves établir ces liens. »

L'initiative pensezAGRI est prête à prendre son envol avec le lancement de ce site Web, et d'autres éléments viendront s'y ajouter au cours des prochains mois. Parmi ces ajouts aura lieu le lancement national du jeu de carte Les carrières, qui favorise le développement de compétences importantes, telles que la collaboration, la pensée critique, la communication et la résolution de problèmes, et le lancement d'une application d'aptitude professionnelle à l'automne.

Visitez pensezAGRI.ca pour en savoir plus.

À propos d'Agriculture en classe Canada

Agriculture en classe Canada (AEC-C) est un organisme canadien sans but lucratif qui a comme mission d'introduire l'agriculture dans chaque classe, pour inspirer chaque étudiant. Au côté de ses 10 organismes provinciaux partenaires, AEC-C offre des ressources liées aux programmes scolaires qui sont fiables, équilibrés et à jour, et ce, pour les étudiants de tous les niveaux scolaires.

À travers l'initiative pensezAGRI, vise à susciter la curiosité des adolescents de tout le pays pour les carrières agricoles et alimentaires en mettant à la disposition des éducateurs, des parents et de nos partenaires du secteur des outils d'apprentissage et des expériences interactives liées au programme scolaire. Pour en savoir plus, visitez aec-canada.ca .

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill dans 70 pays contribuent à l'atteinte de notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les producteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin. Nous combinons 155 ans d'expérience avec les nouvelles technologies pour être le partenaire de confiance de nos clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, bâtissons un avenir plus durable pour l'agriculture.

Pour de plus amples informations : Cargill.com ou News Center

