Ce matin à Granby - Les contrôleurs routiers du Québec interpellent le ministre des Transports, François Bonnardel

GRANBY, QC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) se sont réunis ce matin devant le bureau du député de Granby et ministre des Transports, M. François Bonnardel, pour lui rappeler qu'il fallait maintenant passer de la parole aux actes et faire passer le contrôle routier sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique.

Il n'y a pas de raison valable pour justifier que le contrôle routier au Québec relève d'une société d'État, la SAAQ, dont le principal mandat est d'immatriculer les véhicules et d'assurer pour dommages corporels les conducteurs et leurs passagers. Le rôle et les responsabilités des contrôleurs routiers ont beaucoup évolué ces vingt dernières années, mais leur statut d'emploi est malheureusement resté figé dans les années 1990, tout comme leurs conditions de travail. Leur travail au quotidien s'apparente davantage à un travail de prévention et de répression qu'à un simple rôle de contrôle.

Le ministre doit se rendre à l'évidence et admettre que nous n'avons plus notre place à la SAAQ et qu'il faut transférer les activités de Contrôle routier Québec dans le giron du ministère de la Sécurité publique.

Nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. Rappelons qu'il y a quelques mois à peine, les membres du Comité consultatif sur la réalité policière recommandaient à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, d'entreprendre des chantiers de travail formels sur la gouvernance et le statut des constables spéciaux, des contrôleurs routiers et des agents de protection de la faune dans l'écosystème québécois de la sécurité publique (recommandation 94 du rapport final).

- Éric Labonté, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ).

La priorité des contrôleurs routiers du Québec est de se défaire de la gouverne de la SAAQ et de faire en sorte que les constables spéciaux et les agents de la paix que sont les contrôleurs routiers puissent exercer les pleins pouvoirs qui vont de pair avec leurs devoirs légaux et leurs obligations déontologiques en vertu de la Loi sur la police.

À l'heure actuelle, leur statut juridique est loin d'être clair et les directives internes qu'ils doivent suivre entrent en contradiction avec leurs obligations légales.

En raison de leurs fonctions et de leurs obligations, les contrôleurs routiers doivent évoluer dans un milieu exempt de toute pression extérieure susceptible d'entrer en conflit avec leur serment professionnel et leurs obligations déontologiques, ce qui n'est manifestement pas le cas en ce moment, et c'est pourquoi l'appartenance à la SAAQ doit cesser.

Nous demandons aujourd'hui au ministre des Transports, M. François Bonnardel d'enclencher les démarches nous permettant de passer à la Sécurité publique pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle de constables spéciaux et d'agents de la paix. Nous souhaitons qu'il reconnaisse l'importance d'agir dès maintenant. Le dossier a assez traîné. Assez, c'est assez!

- Éric Labonté, président de la FCCRQ

La FCCRQ représente environ 300 hommes et femmes qui assurent le contrôle routier sur tout le territoire québécois. L'AFPC-Québec est affiliée à la FTQ et représente 40 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique fédérale et du secteur universitaire québécois. La FCCRQ est affiliée à l'AFPC-Québec depuis août 2019.

