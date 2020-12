CDP reconnaît le leadership de la Banque Scotia en matière d'environnement

La Banque Scotia reçoit la note A- pour ses divulgations et sa gestion des questions climatiques



TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer que CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) lui accorde la note A- pour sa solide gestion des questions climatiques et la transparence de ses divulgations. Cette note est au-dessus de la moyenne de l'industrie mondiale des services financiers et une amélioration par rapport à la note qu'elle avait reçue l'an dernier, un « B ».

La note de cette année est grandement attribuable à la stratégie sur les changements climatiques que nous avons lancée l'année dernière et qui comprend entre autres des engagements en vue de mobiliser des capitaux et de réduire l'impact de nos propres activités.



« La Banque Scotia est consciente que les changements climatiques représentent l'un des enjeux les plus pressants de notre époque et nous sommes déterminés à collaborer à l'interne et avec des parties externes pour stimuler l'action pour le climat », explique Mme Meigan Terry, première vice-présidente, Communications mondiales et Impact social. « Les engagements de la Banque Scotia sur le climat exposent notre façon d'agir pour relever le défi, ce qui comprend une gouvernance rigoureuse et des divulgations transparentes. Cette reconnaissance de CDP démontre que nous sommes sur la bonne voie, autant pour la gestion que pour les divulgations. »

Les engagements de la Banque Scotia sur le climat portent notamment sur la gouvernance et la transparence des divulgations, éléments pris en considération par CDP.

CDP - organisme à but non lucratif reconnu pour son système de divulgation mondial sur les questions climatiques - a attribué à la Banque Scotia des notes élevées pour la transparence de ses divulgations et les mesures qu'elle prend dans les catégories suivantes :

initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités et vérification solide par des tiers des données sur ses activités;

intégration de la gestion du risque climatique à ses activités de crédit;

gouvernance et surveillance des considérations climatiques.

La Banque Scotia a réalisé des progrès importants à l'égard des engagements sur le climat qu'elle a présentés pour la première fois en 2019 :

Mobilisation de plus de 28 milliards de dollars en taxonomie financière pour la transition écologique (depuis le 1 er novembre 2018);

novembre 2018); Utilisation du produit de l'émission initiale de 500 millions de dollars US d'obligations vertes de 3,5 ans pour différents projets d'écoconstruction et de transport propre, telle que présentée dans le rapport sur les obligations vertes de la Banque Scotia;

Mise en place d'une évaluation des risques liés aux changements climatiques pour mieux tenir compte des changements climatiques dans sa gestion des risques et l'évaluation du crédit;

Établissement d'un partenariat entre le centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia et l'institut de la finance durable de l'Université Queen pour aider les marchés financiers à suivre la transition du pays vers une économie sobre en carbone;

Création du groupe de ressources pour les employés Action pour l'environnement et le climat.

Cette reconnaissance de CDP s'ajoute à la liste des réalisations de la Banque Scotia en matière d'environnement, dont son intégration à l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones pour une troisième année de suite.

Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque Scotia et ses engagements sur le climat, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https:///www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

Renseignements: Demandes des médias : Stephanie Cangelosi, Banque Scotia, [email protected], 416-816-5453

