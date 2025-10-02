PÉKIN, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Cette année, pour son gala du Festival de la mi-automne, China Media Group vous invite à Deyang, dans le sud-ouest du pays, une ville où la tradition ancestrale se conjugue avec la vision d'un avenir high-tech.

Patrimoine et harmonie sous la pleine lune : le monde est invité au gala du Festival de la mi-automne CMG 2025

Au milieu des paysages naturels époustouflants de la province du Sichuan, le gala proposera des chansons, anciennes et nouvelles, axées sur le thème central du Festival, à savoir la nostalgie du foyer et les retrouvailles familiales lors de la pleine lune. En reconnaissance du récent 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifasciste, les classiques nostalgiques "Flowers of May", "As Time Goes By" et "La Vie en Rose" renforceront le thème des sentiments partagés de l'humanité : chérir la paix et aspirer à une nouvelle aube lumineuse. Pour souligner le pouvoir de la musique à rassembler le monde, une fusion innovante de "The Moon Represents My Heart" et de "Stand by Me" de Ben E. King sera interprétée par le groupe Time for Three, primé aux Grammy Awards, et le chanteur chinois Jike Junyi.

Deyang, en tant que centre de fabrication moderne et porte d'entrée vers l'ancien royaume de Shu et sa mystérieuse culture Sanxingdui, est un endroit où la tradition et l'innovation coexistent et se renforcent mutuellement. Dans un épisode saisissant conçu pour mettre en valeur cette harmonie, le gala visitera le musée de Sanxingdui en compagnie d'un robot qui, en interagissant avec les artefacts, créera un dialogue entre la fabrication intelligente de la Chine et sa civilisation ancienne.

Le gala du Festival de la mi-automne 2025 de CMG sera diffusé partout dans le monde, à compter de 8 h 00, heure de Pékin, le 6 octobre.

SOURCE CCTV4

