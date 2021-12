SHENZHEN, Chine, 16 décembre 2021 /CNW/ - CCELLMD, la première marque technologique mondiale axée sur la création de matériel de vapotage novateur et de technologie de vaporisation de pointe, a annoncé son partenariat avec le producteur de cannabidiol (CBD)Hhemp.co et Litty pour faire don de vaporisateurs à l'organisme d'anciens combattants Veterans Walk and Talk (VWAT).

Dans le cadre de ce partenariat, Veterans Walk and Talk recevra 500 cartouches de vapotage de 1 ml d'huile de CBD de vapotage de Hhemp.co (dérivées du chanvre), qui seront remplies par Litty et jumelées à l'édition exclusive Veterans Walk and Talk de la batterie PALM de CCELL.

« Pour célébrer notre cinquième anniversaire, nous avons décidé de donner au suivant en faisant quelque chose pour les gens qui ont consacré leur vie à aider les autres », a déclaré Joe S., vice-président de CCELLMD. « Nous considérons que les anciens combattants forment une collectivité qui pourrait profiter de nos produits. »

Lorsqu'ils reviennent d'un service actif, ils doivent faire face non seulement aux problèmes physiques survenus pendant leur service, mais aussi à des problèmes mentaux et émotionnels. De nombreux anciens combattants tirent divers avantages personnels de l'utilisation de produits contenant du CBD.

« Le travail que nous faisons à Veterans Walk and Talk fournit aux anciens combattants le soutien et la collectivité dont ils ont besoin après leur service », a déclaré Colin Wells, fondateur de Veterans Walk and Talk. Nous voulons doter les anciens combattants des outils dont ils ont besoin pour prendre leur santé en main, et ce partenariat nous permettra de continuer à le faire. »

Hhemp.co et Litty soutiennent depuis longtemps les anciens combattants américains. Hhemp.co fait don de 100 % des profits de sa gamme de teintures CBG+CBD (dérivée du chanvre) au profit des organisations d'anciens combattants et des partenaires de la Veterans Cannabis Coalition dans le cadre d'initiatives et d'événements en cours.

« La sensibilisation et l'éducation sur les bienfaits du cannabis et l'amélioration de la vie d'anciens combattants méritants partout au pays sont au cœur de notre mission », a déclaré Bao Le, chef de la direction de Hhemp.co. « Grâce à nos amis chez Litty, nous sommes heureux de pouvoir offrir notre huile de CBD (dérivée du chanvre) et de continuer à donner au suivant. Nous sommes honorés que CCELL nous fasse confiance et nous permette d'offrir un accès sécuritaire au vapotage du CBD. Nous espérons pouvoir poursuivre nos efforts de bienfaisance à l'avenir. »

« C'est le moment de tendre la main et de témoigner notre reconnaissance à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi pour assurer notre sécurité », a déclaré Sam Litty, chef de la direction du marketing chez Litty Extracts. Nous espérons que les membres de Veterans Walk and Talk profiteront grandement de ce don et que nous pourrons continuer à travailler avec ces entreprises pour offrir un accès sécuritaire et gratuit au CBD (dérivé du chanvre) à ceux qui en ont le plus besoin. »

À propos de CCELLMD

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD est né au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Avec ses ressources de recherche et développement de pointe, ses technologies brevetées, sa forte capacité de production et son système fiable de contrôle de la qualité, CCELLMD est reconnu pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de première qualité.

Apprenez-en davantage sur CCELLMD à www.ccell.com, ainsi que sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de Veterans Walk and Talk

Fondée en 2016, VWAT a accueilli des anciens combattants partout au pays. Basée en Californie du Sud, l'entreprise possède aussi des branches à Sacramento et en Oklahoma. Notre mission est de donner aux anciens combattants les moyens de prendre en main leur parcours de santé. Nos outils sont l'exercice, le cannabis, les psychédéliques et la communauté. La réflexion personnelle dans un endroit sûr a permis d'atténuer bon nombre des difficultés auxquelles doivent faire face les anciens combattants et leurs proches. La thérapie par la marche et la parole associée aux modalités de bien-être est une recette pour la croissance.

À propos de Hhemp.co

Hhemp.co est une entreprise de l'Oregon et de la Californie en plein essor qui offre une vaste gamme de produits de bien-être de CBG+CBD. Hhemp.co est né de la passion d'offrir à nos clients des produits de bien-être novateurs qui favorisent l'équilibre parfait entre l'esprit, le corps et l'âme. Notre plus grande priorité est de concevoir des produits propres et sécuritaires qui créent une marque de confiance. Offerts à un prix abordable, tous les produits de Hhemp.co sont de première qualité, proviennent directement de la ferme et sont testés en laboratoire Les produits de Hhemp.co sont actuellement en vente dans plus de 3 000 magasins de détail à l'échelle du pays.

