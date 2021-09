Quatre nouveaux dispositifs distincts avec des réservoirs de 0,5 ml et de 0,3 ml sont désormais offerts

SHENZHEN, Chine, le 8 sept. 2021 /CNW/ - CCELLMD, la première marque mondiale qui met l'accent sur la création de matériel de vapotage tendance et d'une technologie de vaporisation de pointe, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de vaporisateurs jetables avec des réservoirs de 0,5 ml et de 0,3 ml. Cette nouvelle gamme de produits, qui comprend quatre dispositifs distincts, est conçue pour répondre à la demande accrue de vaporisateurs jetables plus personnalisés, discrets et portatifs.