La cartouche ZICO est dotée de la technologie de chauffage brevetée de CCELL et offre une commodité accrue, le tout dans une conception monopièce qui permet le remplissage par le bas. Contrairement aux cartouches traditionnelles à remplissage par le haut, la ZICO est plus facile et plus rapide à remplir et elle réduit au minimum le risque de renverser ou de faire couler le produit. Elle élimine également la limite de temps liée au capsulage et permet le remplissage manuel, une fonction dont ont souvent besoin les petites entreprises ou les marques spécialisées qui n'ont pas de machines de capsulage automatisées.

Proposée en formats de 0,5 ml et de 1 ml, la ZICO est faite de plastique hautement résistant à la corrosion et d'acier inoxydable de qualité médicale.

« Les clients sont notre priorité absolue, et je suis fier de notre équipe qui a créé ce produit pour répondre à leurs besoins en constante évolution, a expliqué Joe S., vice-président de CCELLMD. La ZICO est un excellent exemple des modèles fonctionnels et attrayants que nous continuerons de produire afin de diriger l'industrie des vaporisateurs et d'innover au sein de celle-ci. »

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD est né au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à ses ressources de recherche et développement de pointe, ses technologies brevetées, sa forte capacité de production et son système fiable de contrôle de la qualité, CCELLMD est reconnu pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de première qualité.

