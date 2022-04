CCDI DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE COMME LE REFLET DE SON TRAVAIL DANS LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ, L'ÉQUITÉ ET L'INCLUSION DANS NOTRE SOCIÉTÉ

CCDI dévoile sa nouvelle identité de marque, un reflet de son travail dans la promotion de la diversité et l'inclusion

Les nouveaux éléments graphiques représentent les valeurs et l'engagement du CCDI à promouvoir la diversité et l'inclusion

TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) a dévoilé sa nouvelle identité de marque qui reflète l'engagement de l'entité à aider les entreprises à aborder efficacement le tableau complet de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail.

Anne-Marie Pham, directrice exécutive, a mentionné le plaisir de présenter une nouvelle identité de marque dans le cadre de l'effort continu pour innover et offrir des services et des ressources de premier plan. « Nous sommes fier.ière.s de dévoiler notre nouveau logo et les nouvelles couleurs de la marque , a expliqué Mme Pham. Ces nouveaux actifs graphiques offrent une vision moderne et précise de notre travail et représentent nos valeurs et notre engagement à exceller dans notre mission de promotion de la diversité dans notre société. »Près de 10 ans se sont écoulés depuis que le CCDI a développé un travail précieux au Canada de promouvoir une société inclusive, exempte de préjugés et de discrimination, favorisant le dialogue et l'action, aidant les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.

Le nouveau logo

Le nouveau logo du CCDI est une collection de formes abstraites qui représentent les progrès organiques et continus réalisés par l'organisation là où les besoins, les problèmes et les approches humanitaires changent et s'adaptent avec le temps. Appelée « la sphère inclusive », l'icône du logo représente les idées d'inclusivité et de diversité en utilisant une sphère comme symbole d'inclusion et de solidarité, tandis que la variété des couleurs et des formes signifie la diversité.

La nouvelle palette de couleurs

La palette de marque du CCDI peut être décrite comme la représentation de « l'équité dynamique » et présente une marque qui est adaptative, créative, honnête et digne de confiance. En tant qu'entreprise humanitaire de premier plan, le CCDI présente une image dynamique, énergique et professionnelle, montrant son côté formel tout en restant toujours amical et accueillant. Visitez www.ccdi.ca/guidedemarque pour accéder au nouveau document de marque.

À PROPOS DU CCDI

Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) est un organisme de bienfaisance national tourné vers l'avenir, où la recherche et l'apprentissage sont inscrits dans notre ADN. Fondé par des praticien.ne.s chevronné.e.s en matière de diversité et d'inclusion, le CCDI a pour mission d'aider les lieux de travail, les écoles et les communautés à être inclusifs et exempts de préjugés et de discrimination. Le CCDI offre l'éducation et les ressources nécessaires pour générer une prise de conscience, un dialogue et de l'action afin d'aider les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.

SOURCE Centre canadien pour la diversité et l'inclusion

