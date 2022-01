NINGDE, Chine, 18 janvier 2022 /CNW/ - Le 18 janvier, Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), filiale en propriété exclusive de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), a présenté sa solution de remplacement de batterie EVOGO avec échange de batterie modulaire lors de son premier événement de lancement en ligne. Composée de blocs de batteries, de stations d'échange rapide de batteries et d'une application, la solution EVOGO sera initialement lancée dans dix villes, a déclaré Chen Weifeng, directeur général de CAES.

Une solution novatrice de remplacement de batteries modulaires qui insuffle un nouvel élan au sein du marché

Afin d'atténuer les inquiétudes liées aux distances à parcourir, aux inconvénients du ravitaillement et au coût total élevé de possession, CAES a lancé sa solution innovante de remplacement de batteries modulaires lors de son événement en ligne qui a eu lieu mardi. Compte tenu de la séparation du véhicule et de la batterie, CAES considère la batterie comme un produit partagé, créant ainsi une toute nouvelle expérience pour le marché.

Ressemblant à une barre de chocolat, le « Choco-SEB » (bloc électrique échangeable) est une batterie produite en série spécialement conçue pour le partage de batteries de VE. Il présente les avantages d'une densité haute énergie avec une petite taille, une combinaison flexible et une conception minimaliste.

Grâce à la plus récente technologie CTP (cell-to-pack, ou cellule à bloc-batterie), il peut atteindre une densité énergétique par unité de masse de plus de 160 Wh/kg et une densité énergétique par unité de volume de 325 Wh/L, ce qui permet à un seul bloc de fournir une autonomie de 200 km.

Le Choco-SEB est compatible avec 80 % des modèles de véhicules à plateforme VEB mondiaux offerts sur le marché, comme il le sera avec tous les modèles à plateforme VEB lancés dans le monde au cours des trois prochaines années. Les clients peuvent utiliser de un à trois blocs aux stations d'échange pour répondre aux différentes exigences d'autonomie.

De plus, le Choco-SEB avant-gardiste est équipé de la technologie BMS et aucune composante ne se trouve à la surface du produit, à l'exception des bornes positives et négatives à haute tension, ce qui augmente considérablement la fiabilité des prises.

La station d'échange de batteries met l'accent sur la haute compatibilité, la location de batteries en fonction des besoins et la complémentarité des services de recharge. Grâce à un encombrement équivalent à trois places de stationnement, une station de remplacement de batteries EVOGO standard peut accueillir jusqu'à 48 Choco-SEB et permet de remplacer en une seule minute un bloc de batterie unique, assurant ainsi aux clients des batteries entièrement chargées à tout moment, et sans longue attente. De plus, EVOGO offre une gamme de stations d'échange adaptées aux climats de différentes régions.

L'application relie les clients à différents modules d'EVOGO, permettant la connexion entre les clients, les véhicules, les stations et les batteries. Elle fournit également d'autres services.

Haute compatibilité, location de batteries en fonction des besoins et complémentarité avec les services de recharge

Contrairement aux solutions conventionnelles de remplacement de batterie, EVOGO a atteint deux modes novateurs de compatibilité. Le Choco-SEB est conçu pour convenir à différents véhicules, des voitures de classe A00, de classe B et de classe C en passant par les véhicules logistiques. Parallèlement, les stations d'échange peuvent faire correspondre tous les modèles de véhicules avec les différents fabricants d'équipement d'origine (FE) qui utilisent les Choco-SEB, ce qui permet un libre choix de modèles de véhicules pour les remplacements de batteries.

En fait, la plupart des propriétaires de voitures ont tendance à acheter des VE de plus grande puissance afin d'atténuer les inquiétudes liées à la distance, bien que seulement 10 à 20 % de la capacité totale soit habituellement nécessaire pour une utilisation quotidienne. Il s'agit d'un coût élevé irrécupérable élevé pour une capacité d'alimentation qui est rarement nécessaire.

Pour résoudre le problème, EVOGO permet aux clients de choisir le nombre de blocs de batteries qu'ils souhaitent louer en fonction de leurs scénarios de conduite et de leurs habitudes. Un seul bloc est suffisant pour les déplacements en ville. Pour les trajets plus longs, les clients peuvent louer de deux ou trois blocs et les échanger à leur retour en ville pour n'en conserver qu'un seul.

Les véhicules qui utilisent les Choco-SEB peuvent avoir recours à la fois à la fonction de recharge et d'échange de batterie pour le ravitaillement électrique. Avec la recharge à la maison et la recharge rapide, EVOGO offre une solution de ravitaillement électrique pour tous les scénarios.

Lancement dans 10 villes pour inaugurer l'ère de la liberté énergétique

CATL a notamment la vision d'être une société de technologie novatrice de premier plan à l'échelle mondiale et d'apporter d'excellentes contributions aux solutions d'énergie verte pour l'humanité. L'établissement de CAES aide CATL à boucler la boucle de la chaîne de valeur du cycle de vie des batteries, qui comprend le développement, la fabrication, l'utilisation et le recyclage. Il offre une toute nouvelle expérience de conduite aux clients de véhicules à énergie nouvelle et favorise la mobilité électrique et l'utilisation efficace des ressources.

CAES a également dévoilé lors de l'événement le premier membre de la famille EVOGO : une version de batterie modulaire échangeable conçue pour le modèle Bestune NAT. D'autres modèles de véhicules qui pourront profiter du service d'EVOGO seront lancés prochainement. Les services d'EVOGO seront d'abord offerts dans 10 villes sélectionnées.

À propos du CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un chef de file mondial de l'innovation en matière de nouvelles technologies énergétiques, qui s'engage à fournir des solutions et des services de pointe pour de nouvelles applications énergétiques dans le monde entier. En juin 2018, la société a été cotée à la Bourse de Shenzhen avec le code boursier 300750. Selon les données de SNE Research, en 2020, le volume de consommation de batteries de véhicules électriques de CATL s'est classé au premier rang mondial pour quatre années consécutives. CATL bénéficie également d'une large reconnaissance de la part des partenaires mondiaux du fabricant d'équipement d'origine. Afin d'atteindre l'objectif de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie stationnaires et mobiles par des systèmes d'alimentation électrique très efficaces qui sont générés par des batteries de pointe et issues de l'énergie renouvelable, et promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché avec l'électrification et l'intelligibilité, CATL innove de façon continue en s'appuyant sur quatre piliers, dont le système de chimie des batteries, le système de structure, le système de fabrication et les modèles d'affaires.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.catl.com .

À propos de CAES

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) est une entreprise de technologie novatrice qui se consacre à fournir des solutions et des services d'alimentation mobile pratiques et fiables. Tenant compte de la séparation des véhicules et des batteries, CAES considère les batteries comme des produits partagés et met en œuvre des solutions et des services de remplacement de batteries modulaires afin de créer une meilleure expérience pour les clients de véhicules alimentés aux nouvelles énergies.

