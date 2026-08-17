CATL atteint son objectif de carboneutralité 2025 pour ses opérations de base et trace sa feuille de route 2035 pour l'ensemble de sa chaîne de valeur

Lors d'un événement de lancement tenu à Ningde lundi, l'entreprise a également appelé ses partenaires mondiaux à accélérer la décarbonisation dans l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries. Elle a annoncé des lignes directrices en matière d'approvisionnement qui obligent les fournisseurs à fournir des données sur l'empreinte carbone à partir de 2027 et offre des conditions favorables aux fournisseurs ayant un meilleur rendement en termes d'émissions de carbone.

« Avant de contribuer aux règles et aux normes mondiales en matière de carbone, CATL doit d'abord prouver ce qu'il est possible d'accomplir grâce à sa propre pratique industrielle », déclare Robin Zeng, président du conseil et chef de la direction de CATL. « Alors que le monde entier redouble ses efforts pour la carboneutralité, les batteries zéro carbone ne seront pas une option mais une nécessité dans un avenir proche. Nous sommes prêts à partager nos technologies et notre expérience avec ses partenaires de l'ensemble de l'industrie, contribuant ainsi à façonner les normes mondiales en matière de carbone et à faire progresser la décarbonisation à l'échelle de l'industrie. »

Objectif de carboneutralité 2025 atteint pour les opérations de base

Depuis la mise en service de notre première usine de batteries en 2012, CATL explore et valide tous les aspects de la fabrication zéro carbone. Cette approche fait maintenant partie intégrante de CATL.

Jiang Li, vice-président, secrétaire du conseil d'administration et chef du comité de gestion du développement durable de CATL, déclare : « La neutralité carbone ne peut être construite uniquement sur des estimations. Elle exige des données fiables, des limites claires et une exécution systématique. »

Pour établir cette base de données, CATL a mis au point de façon indépendante le système de gestion de la chaîne du carbone (CCMS) en 2022 afin de surveiller et de calculer les émissions de carbone dans ses usines et ses chaînes de production. À ce jour, le CCMS de CATL a couvert les données carbone dans l'ensemble des activités de production de batteries et des principaux fournisseurs en amont, générant plus de 1 000 modèles de produits et de matières premières.

À partir de ce système de données, CATL intègre les efforts de décarbonisation à l'optimisation des procédés et de l'équipement, à la conception des batteries, à la consommation d'énergie verte, à l'approvisionnement en matières premières et au recyclage.

En 2025, l'électricité zéro carbone représentait 100% de la consommation d'électricité dans ses activités principales, avec plus de 18 milliards de kWh d'énergie zéro carbone consommée cumulativement depuis 2023. La consommation d'énergie par unité de produit à ses bases de fabrication de batteries a diminué de 28% par rapport à 2022, un niveau inférieur à la moyenne de l'industrie. Son intensité d'émissions de carbone a diminué d'environ 77% par rapport à 2022. De 2023 à 2025, CATL a permis une réduction cumulative de plus de dix millions de tonnes d'équivalent CO₂, comparable aux émissions nationales totales de carbone du Brunei en 2025.

Cette étape marque non seulement le premier engagement de CATL en matière de carboneutralité, mais elle établit également une nouvelle référence pour les pratiques de neutralité carbone dans l'industrie des batteries lithium-ion.

Progresser vers la carboneutralité complète de la chaîne de valeur d'ici 2035

Plus de 80% des émissions de carbone dans l'ensemble du cycle de vie des produits de CATL découlent de sa chaîne d'approvisionnement, les émissions totales de la chaîne de valeur dépassant cinq fois celles générées par les opérations de base.

Bryan Huang, responsable du centre d'approvisionnement chez CATL, déclare : « CATL fera progresser la décarbonisation de la chaîne de valeur dans des domaines clés comme l'innovation matérielle, la fabrication de matériaux, la logistique écologique et le recyclage des batteries. Cela exige une collaboration dans l'ensemble la chaîne de valeur des batteries. »

En ce qui concerne la gestion des données, des données carbone de référence ont été établies pour plus de 100 fournisseurs de niveau 1, et CATL vise à atteindre progressivement une couverture totale des données pour les principaux partenaires en amont.

En ce qui concerne la réduction des émissions, CATL poursuivra la décarbonisation autour de quatre piliers : l'innovation en matière de matériaux et de procédés, la fabrication, la logistique écologique et le recyclage des batteries.

Innovation matérielle : CATL met l'accent sur l'innovation en matière de matériaux écologiques et la modernisation de procédés à faibles émissions de carbone. Par exemple, pour les anodes, l'entreprise favorise l'adoption de matériaux à faible teneur en carbone comme le coke de pétrole brut à faible teneur en humidité et en matières volatiles.

CATL met l'accent sur l'innovation en matière de matériaux écologiques et la modernisation de procédés à faibles émissions de carbone. Par exemple, pour les anodes, l'entreprise favorise l'adoption de matériaux à faible teneur en carbone comme le coke de pétrole brut à faible teneur en humidité et en matières volatiles. Fabrication des matériaux : compte tenu de la nature énergivore de la production de matières premières en amont, CATL a lancé un plan de couverture d'énergie verte visant une consommation d'électricité verte à 100% dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2035.

compte tenu de la nature énergivore de la production de matières premières en amont, CATL a lancé un plan de couverture d'énergie verte visant une consommation d'électricité verte à 100% dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2035. Logistique écologique : tirant parti de sa technologie de batterie de pointe et de son réseau d'échange de batteries, CATL fait la promotion de solutions logistiques 100% décarbonées dans l'ensemble de la chaîne industrielle.

tirant parti de sa technologie de batterie de pointe et de son réseau d'échange de batteries, CATL fait la promotion de solutions logistiques 100% décarbonées dans l'ensemble de la chaîne industrielle. Recyclage des batteries : CATL continuera d'accélérer le développement d'un réseau mondial de recyclage des batteries par l'entremise de Brunp Recycling.

Pour appuyer la décarbonisation des fournisseurs, CATL publiera ses lignes directrices en matière d'achats écologiques exigeant que les nouveaux fournisseurs communiquent des données sur l'empreinte carbone des produits et intègrent la consommation d'électricité renouvelable et l'efficacité énergétique aux examens annuels des fournisseurs. Dans des conditions comparables, les fournisseurs dont le rendement à faibles émissions de carbone est plus élevé peuvent être priorisés dans l'attribution des commandes et soutenus par des ententes à long terme.

CATL lancera également son initiative Zero-Carbon Supply Chain Empowerment, en lançant des initiatives conjointes approfondies de décarbonisation avec un groupe initial de 30 fournisseurs principaux.

L'économie décarbonée ouvre de nouvelles opportunités de croissance substantielles. CATL déploie d'importants efforts en matière de mobilité zéro carbone, d'énergie zéro carbone et d'électrification des industries, plusieurs scénarios d'application ayant déjà été mis en œuvre. En collaboration avec des partenaires mondiaux, CATL ambitionne de déployer l'économie zéro carbone, accélérer la transition mondiale vers les énergies propres et contribuer à créer un avenir plus durable.

SOURCE CATL

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