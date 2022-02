Le concours mettra en avant les compétences des opérateurs et intégrera une gamme plus large de machines de construction dans près de 40 pays.

DEERFIELD, Ill., 16 février 2022 /CNW/ - Caterpillar Inc. (NYSE : CAT) invite les conducteurs de machines du monde entier à mettre leurs compétences et leur précision à l'épreuve dans le cadre du Global Operator Challenge 2022-2023. Ce défi permet aux hommes et aux femmes de prouver leur excellence dans l'utilisation sûre et efficace des machines Cat®.

« Plus de 80 concessionnaires Cat organiseront des épreuves locales uniques, mettant à l'honneur les conducteurs d'engins qui pourront démontrer leurs compétences exceptionnelles dans des situations ludiques et dynamiques », a déclaré Tony Fassino, président du groupe des industries de construction de Caterpillar Inc. « Destiné aux spécialistes des tranchées, du déplacement de granulats ou de la démolition, notre Global Operator Challenge sera complexe, même pour les conducteurs les plus chevronnés. »

Dans le cadre du défi 2019-2020, 67 concessionnaires Cat ont organisé des compétitions locales, et des opérateurs de 30 pays y ont participé. L'édition 2022-2023 sera le plus grand événement de ce type dans le secteur de la construction organisé par Caterpillar.

Appel à tous les conducteurs

La première manche se déroule de mars à septembre 2022, et les concessionnaires présenteront trois défis différents sur trois équipements distincts. Les scores seront déterminés selon les compétences des conducteurs, leur efficacité et leur aptitude à utiliser la technologie embarquée pour améliorer la performance des engins.

« Je conduis des machines Cat depuis plus de 15 ans », a déclaré Jaus Neigum, propriétaire d'Industrial Backhoe Ltd. à Medicine Hat, dans l'Alberta et vainqueur du Global Operator Challenge 2019-2020. « Avoir eu l'occasion de démontrer mes compétences et de me mesurer à d'autres conducteurs du monde entier a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma carrière. Et si vous êtes entrepreneurs comme moi, je vous encourage à y inscrire vos meilleurs conducteurs, parce que cette année, ce concours sera encore meilleur et de plus grande envergure que le dernier. »

Les personnes qualifiées à l'issue des événements organisés par les concessionnaires locaux participeront ensuite aux demi-finales régionales en octobre 2022. À l'issue des demi-finales régionales, neuf finalistes seront sélectionnés et participeront à la compétition finale en mars 2023 à l'exposition extérieure Festival Grounds de Caterpillar pendant la CONEXPO-CON/AGG à Las Vegas. Le gagnant remportera un voyage tous frais payés pour deux dans un site Caterpillar.

Pour plus d'informations sur le Global Operator Challenge, y compris sur la façon de participer, visitez le site www.cat.com/operatorchallenge.

À propos de Caterpillar

Avec les ventes de 2021 et des recettes s'élevant à 51 milliards de dollars, Caterpillar est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel de chantier, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis près de 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur, durable, et nous nous engageons à contribuer à un futur avec une réduction de l'empreinte carbone. Nos produits et services innovants, pris en charge par notre réseau international de concessionnaires, produisent une valeur exceptionnelle qui contribue à la réussite de nos clients. Caterpillar opère principalement dans trois principaux segments (secteurs de la construction, secteurs des ressources, de l'énergie et des transports) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Pour en savoir plus, rendez-vous sur caterpillar.com ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux .

SOURCE Caterpillar Inc.

Renseignements: Contact Caterpillar : Lisa Miller, Global Government & Corporate Affairs, + 1 309 494-4566, [email protected]