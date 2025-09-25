TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Catalyst, l'organisme mondial à but non lucratif qui accélère le rendement organisationnel et les progrès des femmes, organisera la conférence et le dîner des distinctions honorifiques de Catalyst, le 9 octobre 2025, à Toronto au Fairmont Royal York et en ligne. Catalyst célébrera son 25e anniversaire au Canada.

Alors que les organisations naviguent dans un environnement externe pressurisé, avec l'évolution des attentes des employés et des préoccupations concernant le bien-être, l'inclusion ne peut plus être une réflexion après coup. Grâce à des conversations audacieuses, à des idées issues de la recherche et à l'apprentissage entre pairs, Catalyst Honours, une expérience hybride d'une journée, réunit les dirigeants d'entreprise les plus influents du Canada, des champions primés de l'inclusion, et les acteurs du changement en devenir pour relever les défis actuels les plus urgents sur le lieu de travail et co-créer l'avenir de l'inclusion.



Lors d'un entretien informel, Karlyn Percil-Mercieca, directrice de l'équité, de KDPM Equity Institute, examinera ce que cela signifie pour les dirigeants d'intégrer l'inclusion dans le tissu de leur culture d'entreprise. De plus, une session pour les PDG, Créer un avenir audacieux pour l'inclusion dans un monde en rapide évolution, explorera comment les dirigeants peuvent naviguer à travers la polarisation croissante, le changement du sentiment public et l'évolution des pressions du marché, tout en restant ancrés dans leur objectif et leur inclusion. Cette conversation ouverte mettra en vedette les principaux PDG canadiens, Michèle Boudria, ancienne présidente et directrice générale, McDonald's du Canada, Zahid Salman, président et chef de la direction, GreenShield, et Sonja Volpe, chef de la direction, BNP Paribas au Canada.

Julie Cafley, PhD, directrice générale de Catalyst Canada, ouvrira la journée, marquant le 25e anniversaire de Catalyst Canada. Immédiatement après, la présidente et chef de la direction de Catalyst, Jennifer McCollum, se joindra à Cafley pour une discussion informelle afin de partager des idées sur la gestion d'une organisation mondiale, avec une présence aux États-Unis et au Canada, dans le contexte externe difficile d'aujourd'hui, et de discuter du livre Catalyst à venir, « Men at Work: The Roadmap to Gender Partnership, » qui explore les hommes au travail et le parcours pour un partenariat entre les sexes.

Les sessions exceptionnelles sont conçues pour fournir aux participants des informations orientés vers l'action, notamment :

The Assist : Leadership and Allyship in Competitive Environments : une conversation sur la scène principale avec Monica Wright Rogers , double championne WNBA et directrice générale du Toronto Tempo, et Vanessa Lewerentz , chef de l'inclusion chez BMO Groupe financier, sur la conduite d'un leadership inclusif dans l'industrie du sport.

: une conversation sur la scène principale avec , double championne WNBA et directrice générale du Toronto Tempo, et , chef de l'inclusion chez BMO Groupe financier, sur la conduite d'un leadership inclusif dans l'industrie du sport. Move Fast, Break Things : une session d'apprentissage pratique sur l'IA animée par Shingai Manjengwa, éducatrice en IA reconnue internationalement et directrice principale de l'éducation et du développement, Talent & Ecosystem à Mila Québec, aidera les participants à développer leur littératie en IA, tester des outils en toute sécurité, explorer l'innovation, et acquérir des compétences pratiques pour intégrer l'IA dans leur travail aujourd'hui.

Catalyst célébrera également neuf Champions Honours Catalyst 2025, des pionniers qui redéfinissent le leadership et la culture en milieu de travail à travers le Canada. Chaque individu a eu un impact immense en accélérant le progrès organisationnel et en faisant progresser les femmes et l'inclusion.

« Alors que Catalyst célèbre ses 25 ans au Canada et que l'inclusion en milieu de travail fait face à des défis sans précédent, les Prix honorifiques de Catalyst célèbrent les champions de l'inclusion et convoquent les dirigeants d'entreprise pour une journée de conversations audacieuses, d'apprentissage et de réflexion », a déclaré Julie Cafley, PhD, directrice générale de Catalyst Canada.

« L'inclusion est un impératif de leadership, nécessitant des actions audacieuses et mesurables. L'avenir du travail exige du courage, de la clarté et un engagement profond à bâtir des milieux de travail où chacun peut s'épanouir,» a déclaré Jennifer McCollum, présidente et chef de la direction de Catalyst. « Les distinctions honorifiques de Catalyst sont là où cet engagement devient une action au Canada. »

La conférence et le dîner des distinctions honorifiques de 2025 sont parrainés par des entreprises canadiennes de premier plan. Les forfaits de billets et les billets individuels sont en vente maintenant pour la conférence et le dîner. Un nombre limité de places pour les médias sont disponibles à la conférence et dîner des distinctions honorifiques de Catalyst, veuillez confirmer votre présence auprès de la personne-ressource indiquée ci-dessous pour réserver votre place.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui a été reconnue comme l'experte à l'avant-garde de la promotion et de l'inclusion des femmes depuis les années 1960. Aujourd'hui, Catalyst accélère la performance organisationnelle et les progrès des femmes grâce à des connaissances fondées sur la recherche, des réunions à fort impact, des solutions éprouvées et un soutien inégalé qui alimentent les organisations pour faire de l'inclusion une pratique commerciale à grande échelle.

Contact avec les médias :

Julie Vaux

Consultante en communications pour Catalyst au Canada

[email protected]

+1 613-422-4999

