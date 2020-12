Catalogue de produits du Panier Bleu : Plus de 1,6 million de produits offerts chez des détaillants québécois

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lancé en octobre afin d'offrir une solution aux commerçants pour la période des Fêtes, le catalogue de produits du Panier Bleu a triplé son offre depuis ses débuts. Ce dernier compte actuellement plus de 1,6 million de produits disponibles chez des détaillants québécois et c'est plus de 400 000 recherches de produits qui ont été effectuées depuis sa mise en ligne.

Le nombre de produits disponibles sur Le Panier Bleu a triplé dépassant le 1,6 million de produits . Et l'offre continue de grandir.

. Et l'offre continue de grandir. Plus de 150 000 visiteurs uniques et plus de 800 000 pages vues .

et plus de . Plus de 400 000 recherches effectuées sur le catalogue, dont en moyenne cinq recherches par usager.

sur le catalogue, dont en moyenne cinq recherches par usager. Des dizaines de milliers de clics sur des produits , ce qui signifie que les usagers se rendent à la dernière étape permettant de conclure une transaction sur le site d'un détaillant québécois.

, ce qui signifie que les usagers se rendent à la dernière étape permettant de conclure une transaction sur le site d'un détaillant québécois. De septembre à novembre, le trafic direct sur le site du Panier Bleu a triplé .

. Les consommateurs ont maintenant accès à des milliers de livres mis en marché par des librairies d'ici, juste à temps pour les Fêtes, grâce à l'ajout du catalogue de l'Association des libraires québécois à la plateforme.

« Dans le contexte actuel, nous souhaitions offrir une solution aux consommateurs pour améliorer l'accès aux produits vendus par des détaillants de chez nous. Le catalogue permet d'une part de trouver des inspirations pour le magasinage des Fêtes, mais également de conclure des achats en quelques clics sur les sites transactionnels des détaillants québécois » souligne Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

Il faut aussi rappeler l'importance d'acheter à l'avance et de favoriser d'autres options que la poste, comme la cueillette en magasin, afin que les Québécois reçoivent leurs commandes à temps pour Noël.

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les entreprises d'ici. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces québécois et de produits disponibles chez les détaillants d'ici. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l'économie.

