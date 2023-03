TORONTO, 31 mars 2023 /CNW/ -- Les experts de CasinoBonusCA ont analysé les tendances en matière de popularité chez les joueurs canadiens. Voici le plus récent rapport statistique sur les tendances du jeu en fonction des groupes d'âge.

Graphique des jeux les plus populaires selon les groupes d'âge

Jeu Groupe d'âge 19 à 34 ans Groupe d'âge 35 à 44 ans Groupe d'âge 45 à 54 ans Groupe d'âge 55 à 64 ans Groupe d'âge Plus de 65 ans Machines à sous 80 % 77 % 70 % 53 % 45 % Bingo 20 % 47 % 50 % 83 % 88 % Loteries 64 % 69 % 76 % 85 % 87 % Cartes à gratter 60 % 58 % 84 % 77 % 70 % Roulette 3 % 3 % 4 % 2 % 1 % Blackjack 2 % 2 % 3 % 1 % 1 %

Casinobonusca.com (CBCA) a obtenu ces données grâce à une vérification interne transparente et à un système de mesure des préférences des utilisateurs canadiens en matière de jeu.

Les machines à sous en ligne privilégiées par 80 % des joueurs de 19 à 34 ans

Selon les dernières statistiques de CasinoBonusCA, les machines à sous sont parmi les jeux préférés des joueurs de 19 à 34 ans. Les loteries, les cartes à gratter, le bingo et les jeux sur table suivent.

Le rapport de CasinoBonusCA montre que les machines à sous demeurent le premier choix des joueurs canadiens

Les données présentées par Joseph Havens, l'un des auteurs du site Web CasinoBonusCA.com comptant plus de dix ans d'expérience dans le domaine, révèlent que les machines à sous en ligne dominent les tendances de jeu tous groupes d'âge confondus.

47 % des joueurs de 35 à 44 ans jouent au bingo en ligne

Les statistiques de CBCA montrent que le bingo n'intéresse pas seulement les joueurs plus âgés. Même les joueurs de 35 ans et plus choisissent ce type de jeu, en particulier sa version en ligne.

Les joueurs de 45 à 54 ans optent pour les cartes à gratter et les loteries

Environ 84 % des joueurs âgés de 45 ans et plus, ainsi que plus de 50 % des personnes âgées de 19 à 65 ans et plus préfèrent les cartes à gratter et les loteries. Les joueurs canadiens les aiment, car ils ne requièrent ni aptitudes ni stratégies complexes. De plus, les cartes à gratter sont variées et bon marché.

85 % des joueurs de 55 à 64 ans achètent des billets de loterie

Les billets de loterie sont devenus très populaires auprès des joueurs plus âgés, car ils peuvent rapporter beaucoup.

Les joueurs canadiens de plus de 65 ans préfèrent les loteries et le bingo

Le bingo est le jeu de casino le plus pratiqué parmi les joueurs aînés, et les loteries suivent de très près.

Ainsi, moins de 2 % des joueurs de ce groupe d'âge optent pour des jeux sur table classiques comme le blackjack et la roulette.

Un autre jeu en ligne qui jouit d'une popularité indéfectible auprès de tous les groupes d'âge reste la loterie.

Si vous voulez en savoir plus sur l'industrie canadienne du jeu et sur les habitudes de jeu des joueurs en ligne, vous pouvez obtenir des renseignements plus détaillés en suivant CasinoBonusCA sur Twitter et LinkedIn .

Pourquoi le blackjack et la roulette sont-ils les jeux de casino en ligne les moins populaires?

Les joueurs en ligne manifestent moins d'intérêt pour les jeux sur table comme le blackjack et la roulette. Premièrement, ces jeux ont tendance à être moins interactifs que les autres.

De plus, des facteurs comme l'avantage de la maison plus élevé que celui des machines à sous, des règles très simples et des variations limitées contribuent à rendre ces jeux moins populaires.

Les exploitants de jeux de hasard en ligne ont mis en œuvre des versions en direct de jeux sur table comme le blackjack et la roulette. Ainsi, les joueurs peuvent interagir avec de vrais croupiers et profiter d'une expérience de jeu plus immersive.

Y aura-t-il des changements quant aux préférences des Canadiens en matière de jeu?

Malgré la nature en constante évolution de l'industrie canadienne du jeu et l'habitude d'intégrer de nouvelles caractéristiques pour répondre à la demande du marché, les tendances ne changeront probablement pas du jour au lendemain au Canada.

Les jeux de machines à sous en ligne demeurent l'un des choix les plus populaires auprès des joueurs, et les loteries et les cartes à gratter conservent leur attrait chez les amateurs de jeux de hasard.

SOURCE CasinoBonusCA

Renseignements: Joseph Havens, [email protected], +40720 892 838