Plus tôt cette année, le programme pilote a commencé avec deux des concessionnaires CASE intéressés : RPM Machinery , de Franklin, en Indiana, et Lawrence Equipment , à leur magasin Roanoke, en Virginie. Chaque mois, ces concessionnaires fournissent des machines sur lesquelles les bénévoles de Team Rubicon peuvent s'entraîner, une salle de classe intérieure et un espace de manœuvre extérieur.

« Dès que nous avons entendu parler de la nécessité d'aider à former plus d'opérateurs d'équipement lourd, nous avons levé la main », a déclaré Dustin Cole, vice-président à la direction de Lawrence Equipment. Nous sommes très actifs au sein de nos collectivités locales et nous voulons nous assurer que la Virginie est prête en cas de catastrophe, en plus d'aider à former des bénévoles pour les déployer partout où ils sont nécessaires aux États-Unis et au Canada. »

CASE et la fondation de sa société mère, CNH Industrial Foundation, appuient depuis longtemps Team Rubicon. CASE déploie de la machinerie par l'entremise de son réseau de concessionnaires dans le cadre de nombreux projets d'intervention en cas de catastrophe et de services communautaires partout en Amérique du Nord, tandis que la fondation a appuyé ses efforts au moyen d'un soutien financier. « Le travail de Team Rubicon s'harmonise avec les objectifs de durabilité de l'entreprise et les priorités de la CNH Industrial Foundation, explique Michelle Javaherian, directrice de l'impact sur la collectivité, CNH Industrial. Nous avons fait de nombreux dons au fil des ans. L'an dernier, la CNH Industrial Foundation a donné 600 000 dollars américains pour appuyer le fonds de réserve Ready de Team Rubicon et la formation d'opérateurs d'équipement lourd aux États-Unis et au Canada. »

Les bénévoles de Team Rubicon, qui s'appellent les « Chandails gris » (Greyshirts), s'inscrivent à la formation mensuelle et apprennent à faire fonctionner des chargeuses et des excavatrices compactes. « L'une des tâches les plus importantes après une catastrophe, c'est d'acheminer les ressources nécessaires dans la région en question. Nos Chandails gris, y compris les scieurs et les opérateurs d'équipement lourd, aident à enlever les arbres et les débris des routes, ce qui permet aux premiers intervenants et aux survivants de retrouver l'accès à la collectivité », explique William Porter, directeur du soutien aux opérations, Team Rubicon.

À titre d'exemple, quelques heures à peine après que l'ouragan Ian eut frappé la Floride en 2022, Team Rubicon, avec l'aide d'équipement lourd, a effectué 37 opérations de dégagement de route, ce qui a permis d'enlever l'équivalent du contenu d'environ 660 camions à benne et un total de 131 obstacles. « Le fait d'avoir plus de conducteurs d'équipement lourd formés augmente la capacité de Team Rubicon à fournir cette aide essentielle aux collectivités, ce qui permet aux survivants de se diriger vers le rétablissement », poursuit M. Porter.

« L'une des valeurs fondamentales de RPM est de faire la bonne chose. Soutenir Team Rubicon en préparant ses Chandails gris pour faire fonctionner les machines de façon sécuritaire et efficace est la bonne chose à faire, de dire Fred Rohlman, président de RPM Machinery. Nous nous sommes inscrits immédiatement lorsque CASE a partagé cette occasion. »

Les Chandails gris doivent faire l'objet d'une vérification des antécédents et suivre un bref cours de formation en ligne offert par Team Rubicon. S'ils se trouvent à moins de 725 kilomètres d'un concessionnaire CASE participant, ils reçoivent un avis par l'entremise du bulletin Team Rubicon et des médias sociaux, ce qui les encourage à participer à la formation sur l'équipement lourd.

« L'objectif de CASE est de bâtir des collectivités et, en cas de catastrophe, de les rebâtir, explique Rebecca Bortner, directrice du marketing, CASE Construction Equipment. Chaque jour, nos concessionnaires contribuent à amplifier cet objectif en participant de tout cœur à des occasions comme celle-ci et en appuyant leurs collectivités locales de multiples façons, notamment en éduquant la prochaine génération de gens de métier et en recueillant des fonds pour des organismes de bienfaisance. »

Cette formation a été utilisée par Team Rubicon dans toutes les phases du cycle des catastrophes aux États-Unis, y compris l'atténuation des feux de forêt, l'intervention en cas d'ouragan et le rétablissement à long terme à la suite de tempêtes.

CASE et Team Rubicon prévoient augmenter le nombre de concessionnaires participant à ce programme de formation des opérateurs d'équipement lourd en 2024.

Fondée à la suite du séisme en Haïti en 2010, Team Rubicon est passée à plus de 160 000 bénévoles aux États-Unis et a lancé plus de 1 100 opérations à l'échelle nationale et internationale.

Pour devenir un Chandail gris et suivre la voie de la certification de l'équipement lourd pour leurs missions, consultez cette feuille de route étape par étape. Pour vous inscrire comme bénévole, allez à https://teamrubiconusa.org/ .

CASE et CASE CONSTRUCTION sont des marques de commerce détenues ou concédées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées.

À propos de CASE Construction Equipment

CASE Construction Equipment est un fabricant mondial d'équipement de construction qui combine des générations d'expertise en matière de fabrication et d'innovation pratique. CASE est vouée à l'amélioration de la productivité, à la simplification de l'exploitation et de l'entretien tout en réduisant le coût total de possession des flottes dans le monde. Le réseau de concessionnaires CASE vend et soutient cet équipement de classe mondiale, en offrant des ensembles de soutien personnalisés pour le marché secondaire, des centaines d'accessoires, des pièces et des fluides d'origine, ainsi que des garanties de pointe et un financement souple. Plus qu'un fabricant, CASE s'engage à redonner en consacrant du temps, des ressources et de l'équipement au développement des collectivités. Cela comprend le soutien aux interventions en cas de catastrophe, les investissements dans les infrastructures et les organismes sans but lucratif qui fournissent des logements et des ressources aux personnes dans le besoin.

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d'équipement coté à la Bourse de New York (NYSE: CNHI) et sur le Mercato Telematico Azionario du marché boursier italien (MI: CNHI). De plus amples renseignements sur CNH Industrial sont accessibles en ligne à http://www.cnhindustrial.com/ .

À propos de Team Rubicon

Team Rubicon est une organisation humanitaire dirigée par d'anciens combattants qui sert les communautés mondiales avant, pendant et après des catastrophes et des crises. Fondée à la suite du séisme en Haïti en 2010, l'organisation compte maintenant plus de 160 000 bénévoles aux États-Unis et a lancé plus de 1 100 opérations à l'échelle nationale et internationale. Pour favoriser l'équité entre les services d'aide humanitaire et en cas de catastrophe, Team Rubicon se concentre sur trois domaines d'impact, soit les services d'atténuation des catastrophes, l'intervention immédiate et le rétablissement, les services de reconstruction, le maintien du tissu des collectivités grâce à des méthodes de construction résilientes, et les services internationaux, soit fournir des services médicaux d'urgence et d'appoint, les services WASH et la réduction des risques de catastrophe. L'organisme figure dans la série originale de Roku intitulée Team Rubicon, qui met en lumière le travail des bénévoles aux chandails gris qui aident les collectivités partout au pays. Visitez le http://www.teamrubiconusa.org/ pour en savoir plus.

