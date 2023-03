KINGSEY FALLS, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Cascades se joint au Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies, une initiative importante en matière de développement durable spécialement destinée aux entreprises. Elle rejoint ainsi des milliers d'organisations partout dans le monde, dont 189 au Canada, qui s'engagent à adopter des pratiques commerciales responsables et transparentes pour créer un monde meilleur.

Cascades joint le Pacte mondial des Nations Unies (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Le Pacte mondial demande aux entreprises d'aligner leurs stratégies sur les Dix principes des Nations Unies liés aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Il exige également des organisations qu'elles prennent des mesures concrètes pour faire progresser l'Agenda planétaire 2030, soit celui mis en œuvre par l'entremise des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Enfin, en adhérant au Pacte mondial, les organisations doivent publier un rapport annuel détaillant les actions mises en place afin d'opérer de façon responsable et de soutenir les ODD.

« Notre adhésion au Pacte mondial des Nations Unies est le prolongement logique de notre engagement en matière de développement durable et nous sommes très heureux de rejoindre aujourd'hui un groupe d'entreprises qui ont des valeurs et des objectifs similaires aux nôtres », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Cascades a toujours opéré dans un grand souci de son impact environnemental, social, et plus largement, sociétal. Nous avons mis en place, au fil des ans, des actions concrètes et innovatrices qui font notre renommée et la fierté de nos employé(e)s. Nous sommes fiers d'occuper le 20e rang parmi les entreprises les plus durables au monde selon le Global 100 établi par Corporate Knights ».

« Dans la construction de son dernier plan, Cascades s'est alignée sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est pourquoi les cibles choisies contribuent à 10 des 17 Objectifs planétaires qui rallient gouvernements et organisations à travers le monde. Nos engagements respectueux de la planète, axés sur les solutions, tournés vers les communautés et centrés sur l'humain nous permettent de propulser le progrès pour le bénéfice de nos clients, des communautés où nous œuvrons et de la planète », a poursuivi Hugo D'Amours, vice-président communications, affaires publiques et développement durable.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de durabilité des entreprises dans le monde, avec plus de 15 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays, et plus de 70 réseaux locaux.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282 2697, [email protected]