KINGSEY FALLS, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce la fermeture de la deuxième machine à papier de son usine de papiers tissu de St. Helens, en Oregon, entraînant ainsi la fermeture complète du site. La fin des opérations sera effective au début du mois d'octobre prochain.

La décision fait suite à l'annonce du repositionnement important de sa plateforme de production de papiers tissu qui incluait la fermeture de l'une des deux machines à papier de l'usine de St. Helens. L'annonce d'aujourd'hui simplifiera encore davantage la plateforme opérationnelle de l'entreprise en concentrant la majorité de ses activités de production de produits tissu autour de sites principaux bien positionnés géographiquement et offrant des possibilités de développement.

« Au cours des derniers mois, les conditions de marché sur la côte ouest et une baisse marquée, dans cette région, de la demande pour les produits recyclés bruns fabriqués à l'usine ont compromis la viabilité financière à long terme. Conséquemment, nous avons pris la décision de mettre fin aux opérations de l'usine », a souligné le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, Jean-David Tardif.

La capacité annuelle de la machine est de 50 000 tonnes courtes de papier tissu brun 100 % recyclé. Ces tonnes n'étant pas intégrées dans le réseau de Cascades, la fermeture n'aura donc aucun impact sur les autres opérations de l'entreprise.

Cascades travaillera étroitement avec les 75 employés touchés afin de réduire l'impact de cette annonce. Elle tentera de relocaliser les employés qui le souhaitent vers ses autres unités d'affaires aux États-Unis. Ceux qui ne pourront ou ne voudront être réaffectés à d'autres usines seront soutenus dans leur recherche d'emploi.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias: Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs: Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282 2697, [email protected]