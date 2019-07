CAS obtient des gains de productivité en R-D avec le lancement de son système de planification de rétrosynthèse révolutionnaire dans SciFinder-n

L'association des technologies avancées et de la collection inégalée de données de réaction chimique de CAS améliore l'efficacité de la planification des synthèses chimiques

COLUMBUS, Ohio, 1er juillet 2019 /CNW/ - CAS, une division de la Société américaine de chimie spécialisée dans les solutions d'information scientifique, a lancé une solution d'analyse rétrosynthétique assistée par ordinateur qui identifie systématiquement de nouvelles voies vers des composés chimiques. Présentement accessible à tous les utilisateurs de SciFindern, cette solution de nouvelle génération donne aux chercheurs en chimie du monde entier la capacité d'identifier, de comparer et de prioriser rapidement d'autre voies de synthèse.

« Il est évident que l'industrie pharmaceutique a besoin de capacités avancées en chimie synthétique pour le développement et la découverte de médicaments. Les nouvelles molécules ne se font pas seules ; elles sont généralement le produit d'un processus complexe d'hypothèse, de conception et de synthèse », explique Dr Nick Terrett, vice-président scientifique associé et responsable européen de la chimie pour Merck Sharp & Dohme.

Le système de planification de rétrosynthèse proposé dans SciFindern aide les chimistes à exécuter l'aspect synthèse de ce processus. Les chercheurs confirment que cette nouvelle fonctionnalité accélère la recherche, améliore la productivité et les aidera à réduire les délais de commercialisation de nouveaux produits tels que les produits pharmaceutiques, agrochimiques et chimiques de performance.

Pour toute molécule connue, les chimistes peuvent maintenant utiliser SciFindern pour connecter les étapes de réaction révélées à travers des millions de publications du monde entier afin de définir rapidement un plan rétrosynthétique complet et intuitivement organisé pour leur application. Que les utilisateurs recherchent des voies de synthèse optimales aux intermédiaires connus, cherchent à se doter de solutions de pointe pour remplacer d'anciennes voies ou explorent des idées de processus d'évolution, la nouvelle fonctionnalité de planification de rétrosynthèse proposée dans SciFindern réduit le temps passé à trouver, valider et prioriser des voies de synthèse, un processus qui ne prend plus que quelques minutes au lieu de plusieurs heures. De plus, le plan de rétrosynthèse SciFindern fournit un accès direct aux références connexes et aux fournisseurs commerciaux, de sorte que les chercheurs peuvent exécuter leur flux de planification synthétique dans une seule solution.

Confrontées à des délais mesurés en années et à des milliards de dollars d'investissements en recherche et développement pour commercialiser de nouveaux produits chimiques, les organisations de R-D recherchent sans cesse de nouvelles solutions pour améliorer leur productivité et accélérer la mise sur le marché de leurs produits innovants. Néanmoins, face au volume et à la complexité des informations scientifiques publiées qui grandissent exponentiellement chaque année, l'efficacité devient toujours plus difficile à obtenir. SciFindern s'appuie sur les dernières technologies pour fournir des enseignements qui permettent aux chimistes de bénéficier de gains de temps importants et d'optimiser leurs processus, conférant ainsi une forte valeur aux directeurs de recherche.

« Cette dernière innovation proposée dans SciFindern regroupe les principaux atouts de CAS : notre collection de contenus sans pareil, des technologies d'information chimique spécialisées et une expertise unique, pour offrir aux organisations de R-D en chimie la possibilité de gagner sensiblement en efficacité », a déclaré Manuel Guzman, chef de la direction de CAS. « Il s'agit d'une étape importante pour CAS dans notre quête pour réaliser le plein potentiel de l'IA et de l'apprentissage automatique afin de donner à nos clients les moyens d'optimiser leurs processus de chimie de synthèse dans SciFindern. »

Le fruit de plus de 110 années, la collection CAS de contenus scientifiques sélectionnés par des humains est reconnue comme la collection de données la plus vaste et qualitative au monde. Le volume et la qualité des données sont des exigences essentielles pour alimenter les technologies émergentes, telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Avec près de 120 millions de réactions soutenant la fonction de planification synthétique dans SciFindern, cette précieuse solution offre des capacités uniques de fournir aux chimistes une vue complète des possibilités pertinentes.

CAS a également collaboré avec John Wiley and Sons, Inc. pour apporter davantage de valeur aux chercheurs en chimie. CAS a développé cette nouvelle capacité de rétrosynthèse expérimentale, en partie, avec la technologie primée ChemPlanner de Wiley.

