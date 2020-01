CAS dévoile de nouvelles capacités rétrosynthétiques prédictives pour SciFinder-n

La solution de prochaine génération accélère davantage l'émergence d'idées et l'efficacité pour le développement de synthèses chimiques novatrices

COLUMBUS, Ohio, 13 janvier 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement constant à aider les chefs de file de la R et D à accélérer les découvertes scientifiques, CAS, une division de l'American Chemical Society, annonce aujourd'hui le lancement de capacités rétrosynthétiques révolutionnaires pour SciFindern. La solution CASD (conception synthétique assistée par ordinateur) se sert de la technologie d'intelligence artificielle (IA), propulsée par la collection incomparable de contenu de réaction appartenant à CAS soigneusement choisi par des scientifiques, et tire parti de la technologie primée ChemPlanner de John Wiley and Sons, Inc. pour désormais définir des avenues rétrosynthétiques prédites tant pour les composés connus que novateurs.

« La planification synthétique est une étape critique dans le portefeuille R et D et est souvent un important goulot d'étranglement qui ralentit la vitesse de mise en marché », soutient Tim Wahlberg, vice-président de la gestion des produits à CAS. « Les clients ont réagi avec enthousiasme aux nouvelles capacités rétrosynthétiques que nous avons lancées pour SciFindern l'année dernière, et nous sommes ravis de rehausser cette technologie avec des améliorations prédictives qui permettent aux chimistes d'être bien plus innovants, confiants et efficaces. »

Le planificateur de rétrosynthèse de SciFindern se sert d'un moteur rétrosynthétique sophistiqué pour établir des avenues vers les composés souhaités qui consistent en des étapes de réaction prédites et expérimentales provenant de 121 millions de réactions dans la collection que CAS a amassée au terme de plus de 110 ans de recherche en chimie. Le contenu scientifique soigneusement compilé par des humains dont dispose CAS est reconnu comme le plus complet du monde. L'appariement de l'IA avec cet ensemble de données uniques et de haute qualité maximise la puissance de la technologie CASD pour dégager de nouvelles idées qui aideront à résoudre les enjeux de synthèse posant problème.

Les plans dynamiques et interactifs mis au point par l'entremise de SciFindern permettent aux chimistes de comparer facilement des étapes de réaction équivalentes, offrant des moyens intuitifs pour favoriser de nouvelles réflexions, évaluer des stratégies synthétiques de rechange et établir un parallèle entre les approches tactiques. Les capacités rétrosynthétiques de SciFindern appuient des schémas de travail critiques de R et D en chimie, dont la synthèse de nouvelles entités moléculaires, la mise à l'échelle de réaction et l'identification d'occasions pour réaliser des percées dans le développement de méthodes. L'accélération de ces étapes clés du portefeuille R et D permettra à la clientèle de SciFindern de commercialiser plus rapidement un nombre accru d'innovations.

À propos de CAS

CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la création de solutions relatives aux données scientifiques, s'associe avec les organisations de R et D de la planète pour leur fournir des renseignements exploitables qui les aident à planifier, à innover, à protéger leurs innovations et à prédire les tendances d'évolution des nouveaux marchés et débouchés. Les chercheurs scientifiques, les professionnels des brevets et les dirigeants d'entreprises du monde entier exerçant dans les secteurs commerciaux, académiques et publics comptent sur nos services et nos solutions pour appuyer leurs découvertes et leurs stratégies. Tirez parti de nos contenus hors pair, de nos technologies spécialisées et de notre expertise humaine inégalée pour personnaliser des solutions qui conféreront à votre organisation un avantage informationnel. S'appuyant sur plus de 110 ans d'expérience, nul n'est mieux informé sur les données scientifiques que CAS. Apprenez-en plus à l'adresse www.cas.org.

À propos de SciFindern

SciFindern, la solution la plus récente et la plus sophistiquée de la famille SciFinder®, permet aux chercheurs d'éliminer les freins à la productivité et d'accélérer la mise sur le marché de leurs innovations. En offrant un accès optimisé à la collection de contenu inégalée de CAS, à des solutions de planification synthétique et au moteur de pertinence chimique le plus avancé du secteur, SciFindern est le partenaire de laboratoire des scientifiques qui leur permet de réaliser des recherches de qualité optimale en un temps record.

