Cas de rougeole - Appel à la vigilance afin de limiter la propagation

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Alors que plusieurs pays connaissent actuellement une hausse du nombre de cas de rougeole, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lance un appel à la vigilance.

Dans un contexte où les déplacements internationaux sont fréquents et où la population n'est pas protégée au seuil du 95 % nécessaire pour garantir l'immunité collective contre la rougeole, davantage de voyageurs sont à risque d'importer la maladie au Québec. Cela augmente les risques d'une transmission locale. Quelques cas de rougeole ont d'ailleurs été confirmés au cours des dernières semaines au Québec et ils n'étaient pas tous liés à un retour de voyage.

Il est conseillé de rester à l'affût de l'apparition des symptômes, surtout pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la rougeole. Les principaux symptômes de la maladie sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage puis sur le corps.

Vaccination

La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.

Afin de limiter les risques de propagation, le MSSS rappelle l'importance de la vaccination pour les personnes qui ne sont pas considérées comme protégées.

Soulignons que selon le calendrier de vaccination du Québec, les enfants reçoivent le vaccin à 12 mois et à 18 mois.

La vaccination est l'un des services offerts dans les points de service locaux.

Personnes à risque de complications

Si elles sont exposées au virus, certaines personnes sont considérées comme plus à risque de complications et devraient être vues rapidement pour qu'on évalue si un traitement préventif, soit une injection d'anticorps, doit leur être proposé. Ces personnes sont :

les bébés âgés de moins de 1 an;





les personnes dont le système immunitaire est affaibli;





les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Faits saillants :

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse. Elle est causée par un virus qui voyage dans l'air par les gouttelettes venant du nez et de la gorge des personnes infectées.





Il peut s'écouler de 10 à 14 jours entre l'exposition au virus de la rougeole et le début des symptômes (exceptionnellement jusqu'à 21 jours). Une personne commence à être contagieuse quatre jours avant l'apparition des rougeurs, et peut le demeurer jusqu'à quatre jours après celle-ci.





Une personne qui présente des symptômes compatibles avec la rougeole devrait limiter ses contacts avec autrui et consulter un médecin. Notons qu'il est important que cette personne avise la clinique médicale ou le personnel de l'urgence de ses symptômes avant de se présenter ou dès son arrivée, afin que les mesures de précaution nécessaires soient mises en place.

Lien connexe :

Il est possible de consulter le Québec.ca/rougeole pour en savoir plus et pour savoir qui est considéré comme protégé.

