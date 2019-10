CAS accélère le développement de produits en lançant des solutions de formulations spécialisées

Organisée par des scientifiques, la plus grande collection de données sur les formulations sert de base à des solutions qui rendent la R-D plus efficace

COLUMBUS, Ohio, 1 octobre 2019 /CNW/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans les solutions d'information scientifique, a élargi son portefeuille de produits en lançant Formulus®, une nouvelle solution destinée à accélérer la commercialisation des innovations en répondant aux besoins informationnels uniques des scientifiques formulateurs. Alors que le développement de produits représente environ 30 % du coût total de la R-D, les industries pharmaceutique, agrochimique et cosmétique, entre autres, cherchent bien entendu à stimuler l'innovation et à gagner en efficacité. Donnant rapidement accès aux informations détaillées dont les formulateurs ont besoin, Formulus fait jaillir de nouvelles idées, réduit les itérations nécessaires pour optimiser chaque formulation et facilite la résolution des problèmes.

Aux besoins uniques des formulateurs une nouvelle solution à vocation formulations

Formulus propose la plus grande collection de formulations au monde, issue de revues, de brevets et de notices de produits. De fait, intégrant le répertoire de substances inégalé de CAS, les spécifications détaillées des fournisseurs et les ressources réglementaires, Formulus devient un guichet unique pour les formulateurs puisqu'ils peuvent explorer rapidement le paysage des formulations, relever les approches formulationnelles applicables et recenser les ingrédients source pertinents.

Tim Wahlberg, vice-président chargé de la stratégie et de la gestion des produits chez CAS, précise la donne et les enjeux : « CAS s'attache à améliorer l'efficacité du cycle d'innovation, dans son ensemble, sachant que nos solutions, depuis longtemps, apportent aux chercheurs scientifiques des éclairages utiles. Formulus élargit notre offre en contribuant à accélérer la phase de développement. En faisant équipe avec des formulateurs depuis trois ans, nous avons conçu une solution d'information adaptée à leurs besoins et flux de travail uniques, une solution qui les aide à commercialiser plus rapidement les innovations.

Données de haute qualité, technologie spécialisée et expertise humaine, un trio accélérateur de l'innovation

Organisée par des centaines de scientifiques, la nouvelle collection de formulations CAS recense clairement les ingrédients de formulation, ainsi que leurs rôles, et relie les formulateurs à des informations cruciales. Ces données formulationnelles sont également disponibles dans les solutions CAS leaders STNext® et SciFindern. Le portefeuille de solutions CAS chapeautant le flux de travail de R-D de bout en bout permet aux spécialistes en PI et aux chercheurs de consulter les déclarations de formulations complexes, un travail de précision nécessaire pour relever les informations brevets essentielles, en évaluer l'élément novateur et cerner un contexte propice au développement des ingrédients actifs. Le contenu des formulations CAS peut également faire l'objet de licences à l'usage des projets et applications internes.

Barry Fanning (Ph.D.), chercheur principal chez The Andersons, Inc., a commenté : « Le développement de produits se situe toujours à la pointe des connaissances en ce sens que vous pouvez utiliser, pour vous guider, ce que d'autres ont déjà fait. Formulus a été très efficace en m'aidant à le faire. La capacité de recherche, vu l'échelle et la facilité, me permet de parcourir plus efficacement toute la littérature pour trouver la réponse, puis de passer au laboratoire avec une base de référence mieux renseignée. »

Les formulations jouent un rôle déterminant dans la mise sur le marché de nouveaux produits sûrs et efficaces. Formulus favorise l'innovation, la rend possible, en mettant les formulateurs sur la voie la plus efficace, alors qu'ils entament la phase de développement. Plus de 70 % des formulateurs qui l'ont essayé ont confirmé que Formulus les avait aidés à rétrécir le champ d'action plus rapidement. Au final, le temps et les ressources nécessaires à l'optimisation de chaque formulation, depuis les essais cliniques en phase initiale jusqu'au produit final commercialisable, se trouvent réduits.

Pour tout complément d'information, consultez les documents publiés sur le site www.cas.org/formulus.

À propos de CAS

CAS, une division de l'American Chemical Society, s'associe à des organisations de R-D du monde entier leur apportant des éclairages scientifiques exploitables, c'est-à-dire qui les aident à planifier, à innover, à protéger leurs innovations et à prévoir l'évolution des nouveaux marchés et des nouvelles possibilités. Au travers de cette collaboration fructueuse, nos solutions et services ont la confiance des chercheurs scientifiques, des professionnels des brevets et des chefs d'entreprise du monde entier, tant dans les secteurs commercial et universitaire que dans le monde gouvernemental, qui comptent dessus pour s'aviser des découvertes et de la stratégie. Tirez donc parti de notre offre -- contenu sans pareil, technologie spécialisée et savoir-faire humain inégalé -- pour mettre au point des solutions sur mesure qui donneront à votre entreprise un avantage informationnel. Cas compte plus de 110 ans d'expérience. Qui d'autre en sait plus sur l'information scientifique que CAS. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.cas.org.

Personne-ressource CAS aux médias :

Tina Tomeo

614-447-3600

cas-pr@cas.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS

Related Links

http://www.cas.org/