CARTIER est maintenant membre du réseau APASS : une première dans le secteur de l'emballage au Québec

SAINT-CÉSAIRE, QC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - CARTIER, le spécialiste de l'emballage, vient d'être admis au sein d'un groupe exclusif de laboratoires ISTA reconnus par Amazon. En devenant membre du réseau APASS (Amazon Packaging Support and Supplier Network), l'entreprise s'impose comme le partenaire privilégié des entreprises québécoises qui vendent en ligne sur Amazon ou désirent le faire. Le laboratoire de CARTIER teste et fournit des emballages qui respectent les standards de performance d'emballage d'ISTA et ceux du géant américain.

« En faisant tester un emballage à notre laboratoire, une entreprise accélère la démarche qui permet d'obtenir la certification de son emballage par Amazon, indique Rhita Amane, responsable du marketing chez CARTIER. Ça lui permet d'amener de façon accélérée son offre sur cette plateforme. Avec cette reconnaissance d'Amazon, nous pouvons donc offrir la tranquillité d'esprit à nos clients. »

L'adhésion de CARTIER au sein du réseau APASS confirme que le spécialiste québécois de l'optimisation de l'emballage est reconnu par Amazon comme partenaire de confiance. Elle arrive à point pour les entreprises québécoises : Amazon s'apprête à imposer des frais aux fournisseurs dont les emballages ne sont pas conformes.

« Amazon doit traiter une quantité phénoménale de colis, explique Mme Amane. À l'heure actuelle, le géant américain réemballe les colis mal emballés. Ce n'est pas rentable et ce n'est pas écologique. En plus, l'expérience client en souffre ! »

Afin de maintenir un bon service de livraison rapide et acheminer des colis en bon état, Amazon a mis en place un programme d'incitatifs financiers et de pénalités :

Jusqu'au 31 juillet 2019, Amazon offre un crédit de 1,00 $ US/unité aux fournisseurs qui auront fait homologuer leurs articles conformément aux consignes du programme d'emballage sans frustration ;

À partir du 1er août 2019, le géant du commerce en ligne imposera une pénalité de 1,99 $ US/unité aux fournisseurs pour les colis non certifiés.

Le non-respect des normes d'Amazon aura donc un coût bien réel, qui risque de peser lourd au bilan des entreprises qui tardent à s'y conformer.

Pour une entreprise qui fait du commerce en ligne, les tests effectués au laboratoire de CARTIER permettent de vérifier qu'un emballage est conforme aux multiples exigences d'Amazon. Il s'agit donc d'une façon d'économiser en frais imposés par Amazon et de conserver ses marges, tout en s'assurant d'offrir une belle expérience à ses clients.

De plus, en respectant les normes Amazon, une entreprise témoigne aussi de son souci à réduire son emballage et, par conséquent, son impact environnemental.

Une certification pour valider la conformité de l'emballage

En se tournant vers CARTIER, les entreprises savent que leur emballage sera testé dans un laboratoire reconnu par le géant américain.

Pour être admise dans le réseau APASS, CARTIER a envoyé à Seattle l'ingénieur Jean-Simon Poirier, chargé de projets au Laboratoire de CARTIER. Il y a suivi une formation sur les trois niveaux de certification d'Amazon. CARTIER peut tester et certifier les colis pour chacune de ces certifications :

Déballer sans s'énerver (Frustration-Free Packaging ou FFP) -- Colis pouvant être expédié dans son propre emballage, facile à ouvrir et qui est recyclable ; Expédition dans son propre contenant (Ships in its Own Container ou SIOC) -- Colis pouvant être expédié dans son propre emballage et approuvé conformément à la norme ISTA 6 -- Amazon SIOC ; Emballage sans préparation (Prep-Free Packaging ou PFP) -- Colis devant être expédié dans une boîte Amazon et approuvé selon la norme ISTA 6 -- Amazon OVERBOX.

L'entreprise a d'ailleurs procédé à l'achat d'un nouvel équipement spécialisé pour son laboratoire afin d'offrir l'ensemble des tests requis, soit :

ISTA 6 -- Amazon.com -- Over Boxing

ISTA 6 -- Amazon.com-SIOC de types A à H.

« Si un emballage échoue au test, CARTIER est la seule entreprise québécoise à offrir la possibilité d'optimiser son emballage », ajoute Rhita Amane.

À l'heure actuelle, le réseau APASS ne compte que trois entreprises canadiennes. CARTIER est la seule dédiée à l'industrie de l'emballage.

À propos de CARTIER L'emballage optimisé

Fondée en 1980 à Saint-Césaire, CARTIER exerce ses activités d'optimisation d'emballage dans quatre champs d'expertise complémentaires : son laboratoire d'essai certifié ISTA, son offre d'équipements d'emballage, son service technique spécialisé et ses gammes de produits. Son approche intégrée permet d'améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises, au Québec et dans l'est de l'Amérique du Nord.

SOURCE CARTIER, L'emballage optimisé

Renseignements: Rhita Amane, Coordonnatrice marketing, ramane@emballagecartier.com, (450) 469-3168 poste 276

Related Links

https://www.emballagecartier.com/