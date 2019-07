Carte Mastercard(MD) HSBC +Récompenses(MC) : Voici pourquoi vous devriez avoir un grand intérêt pour cette carte de crédit à faible taux d'intérêt!

En plus de vous offrir un faible taux d'intérêt, la carte Mastercard HSBC +Récompenses vous permet d'obtenir le double des points sur les achats de restauration et de divertissement.

Doublez les points. Doublez le plaisir.

VANCOUVER, le 30 juill. 2019 /CNW/ - S'offrir des sorties au restaurant et des activités de divertissement plus souvent est maintenant facile grâce à la nouvelle carte Mastercard HSBC +Récompenses! Offerte dès maintenant, la carte Mastercard HSBC +Récompenses est notre seule carte de crédit avec récompenses qui permet aux titulaires de réduire leurs frais d'intérêts grâce à notre plus bas taux d'intérêt de 11,9 % sur tous les achats, les avances de fonds et les transferts de solde. De plus, les titulaires de la carte pourront obtenir 2 points pour chaque dollar d'achats de restauration et de divertissement admissibles 1 et 1 point pour chaque dollar pour tous les autres achats admissibles2. Commencez à recevoir des points pour vos achats en utilisant une carte dont les frais annuels sont de seulement 25 $ pour le titulaire principal (10 $ pour chaque carte supplémentaire)3.

«La nouvelle carte Mastercard HSBC +Récompenses est conçue pour les clients qui souhaitent profiter pleinement de ce que la vie a à offrir, explique Barry Gollom, premier vice-président des produits et des propositions des services bancaires de détail et gestion de patrimoine HSBC. Grâce à cette carte, les titulaires obtiendront exactement ce qu'ils veulent : plus de points lors de leurs expériences de gastronomie et de divertissement préférées et toute la commodité d'un faible taux d'intérêt».

Parmi les autres avantages de la carte Mastercard HSBC +Récompenses citons les suivants :

Le service protection de prix 4 : Si vous trouvez un prix inférieur dans les 60 jours suivant votre achat, le montant de la différence vous sera remboursé.

: Si vous trouvez un prix inférieur dans les 60 jours suivant votre achat, le montant de la différence vous sera remboursé. Assurance achat 5 - Une couverture de 90 jours en cas de perte, de dommage ou de vol.

- Une couverture de 90 jours en cas de perte, de dommage ou de vol. Assurance garantie prolongée5 - Garantie deux fois plus longue que celle du fabricant, jusqu'à concurrence d'une année supplémentaire.

Ce n'est pas la carte de crédit de vos parents!

Avec la carte Mastercard HSBC +Récompenses, il est facile d'échanger des points, peu importe leur nombre, contre toute une gamme d'options, que ce soit en ligne ou par téléphone. Sans oublier la possibilité de planifier vos voyages comme bon vous semble. Réservez simplement les billets d'avion qui vous conviennent avec votre carte Mastercard HSBC +Récompenses, puis échangez vos points dans les 60 jours contre un crédit au compte.

En plus de tous les avantages que la carte offre, la HSBC a ajouté une caractéristique de fluorescence inédite à la carte qui fait qu'elle brille sous la lumière noire, ce qui en fait un objet vraiment unique, au même titre que ses récompenses.

«Nous comprenons les habitudes d'achat de nos clients. Nous savons que ce sont des consommateurs avertis à l'affût du «petit extra», ajoute M. Gollom. La carte Mastercard HSBC +Récompenses est justement la carte qu'il leur faut. Un faible taux d'intérêt plus le double des points sur les achats de restauration et de divertissement! C'est le «petit extra» que les gens recherchent.»

Pour en savoir plus sur la carte Mastercard HSBC +Récompenses

Notes aux rédacteurs :

Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 659 G$US au 31 mars 2019. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les points accumulés sur les achats de restauration et de divertissement admissibles peuvent être échangés contre des récompenses d'une valeur pouvant atteindre 1 % du montant dépensé pour les obtenir; les points accumulés sur tous les autres achats admissibles sont échangeables contre des récompenses d'une valeur pouvant atteindre 0,5 % du montant dépensé. Par exemple, pour des achats de restauration et de divertissement admissibles de 5 000 $, vous obtenez 10 000 points, que vous pouvez échanger contre des récompenses voyages d'une valeur de 50 $. La valeur des autres récompenses pouvant être obtenues en échange de 10 000 points pourrait être inférieure à 50 $. Les offres d'échange de points peuvent être modifiées de temps à autre. La valeur d'échange des points du programme de récompenses de la carte Mastercard HSBC +Récompenses diffère de celle des programmes de récompenses offerts avec la carte Mastercard HSBC, Mastercard HSBC Or, Mastercard HSBC Advance, Mastercard HSBC Premier et Mastercard HSBC Premier World. L'expression «achats de restauration et de divertissement» admissibles désigne les achats effectués auprès de commerçants classés parmi le réseau de Mastercard comme : restaurants, bistros, boîtes de nuit, établissements de restauration rapide, cinémas, producteurs de théâtre, agences de vente de billets, groupes musicaux, orchestres, clubs sportifs professionnels, promoteurs sportifs, attractions touristiques, aquariums, zoos, parcs d'attractions, arcades, salles de billard, salles de quilles, clubs vidéo ou services récréatifs. Certains commerçants pourraient vendre des services de restauration et de divertissement mais être classés dans une autre catégorie. Le cas échéant, les transactions ne seront pas considérées comme des «achats de restauration et de divertissement». Les catégories de commerçants admissibles pour les «achats de restauration et de divertissement» peuvent changer sans préavis.

Le terme «achats admissibles» désigne le montant des achats de biens et de services qui sont portés à votre compte, sauf les transactions en quasi-espèces (qui comprennent les achats de virements télégraphiques, chèques de voyage, devises ou mandats, le remboursement de dettes, les paris ou l'achat de billets de loterie et jetons de jeu), déduction faite des crédits pour les retours, des remises ou des rajustements. Les avances de fonds (y compris les transferts de soldes et les chèques), les services optionnels, les frais d'intérêts et les autres frais ne constituent pas des achats admissibles. Consultez le manuel du titulaire de carte Mastercard HSBC +Récompenses pour obtenir plus de détails. Frais annuels pour le titulaire principal : 25 $; taux d'intérêt annuel sur les achats : 11,9 %; taux d'intérêt annuel sur les avances de fonds et les transferts de solde : 11,9 %; frais annuels pour les utilisateurs autorisés : 10 $ par carte. Jusqu'à concurrence de 500 $, sous réserve d'un maximum de 1 000 $ par compte par année civile. Certaines conditions et exclusions s'appliquent. La couverture d'assurance est souscrite par American Bankers Compagnie d'Assurance Vie de la Floride (ABLAC) et/ou American Bankers Compagnie d'Assurance Générale de la Floride (ABIC). ABLAC, ABIC ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées exercent des activités commerciales au Canada sous la dénomination sociale Assurant®. Assurant® est une marque de commerce déposée de Assurant, Inc. Le service protection de prix est un service seulement; il n'est pas une assurance. Les détails concernant la couverture, y compris les définitions, les indemnités, les restrictions et les exclusions, se trouvent dans l'attestation d'assurance incluse dans le manuel du titulaire de carte, ou suivront au moment de la souscription de l'assurance voyage et médicale facultative.

MD Mastercard et World Mastercard sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated. Utilisées en vertu d'une licence.

MC HSBC +Récompenses est une marque de commerce de la Banque HSBC Canada.

Publié par la Banque HSBC Canada.

