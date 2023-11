Carte électorale : audiences publiques en Montérégie

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Commission de la représentation électorale sera à Salaberry-de-Valleyfield, le mardi 7 novembre. Elle sera aussi à Granby, le mercredi 8 novembre, et à Drummondville, le jeudi 9 novembre. Elle souhaite entendre les commentaires et les suggestions de la population sur sa proposition de délimitation des circonscriptions électorales provinciales.

Mardi 7 novembre, 19 h

Hôtel MOCO

40, avenue du Centenaire

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 3L6

La proposition de délimitation modifie 10 des 20 circonscriptions de la Montérégie. (Groupe CNW/Commission de la représentation électorale du Québec) Les modifications proposées visent principalement à réduire le nombre d'électrices et d'électeurs dans quatre circonscriptions qui compteront plus d’électeurs que le maximum permis par la Loi électorale d’ici quelques années : celles de Vaudreuil, de Soulanges, de Saint-Jean et de Verchères. (Groupe CNW/Commission de la représentation électorale du Québec)

Mercredi 8 novembre 2023, 19 h

Hôtel Castel

901, rue Principale

Granby (Québec) J2G 2Z5

Jeudi 9 novembre, 19 h

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville

600, boulevard Saint-Joseph

Drummondville (Québec) J2C 2C1

Toute personne intéressée à assister à l'une ou l'autre de ces audiences peut s'y présenter sans préavis. Celles et ceux qui souhaitent prendre la parole doivent toutefois s'inscrire au préalable au www.carteelectorale.quebec.

Les audiences publiques de la Commission sont des occasions privilégiées pour s'informer et pour exprimer son opinion sur la proposition de mise à jour de la carte électorale, qui a été rendue publique le 19 septembre dernier. Ces audiences permettent aux trois commissaires de raffiner leur connaissance des réalités et des enjeux régionaux ainsi que des liens d'appartenance des citoyennes et des citoyens à leur communauté.

Critères de délimitation

D'après la Loi électorale, la carte électorale doit être révisée après deux élections générales provinciales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation qui doivent être corrigées au fil du temps. Réviser la carte électorale permet d'assurer une représentation juste et équitable des électrices et des électeurs à l'Assemblée nationale. L'exercice consiste à diviser le Québec en 125 circonscriptions d'environ 51 000 électrices et électeurs qui ont, autant que possible, des caractéristiques communes.

Modifications proposées à la carte électorale en Montérégie

La région de la Montérégie, qui compte plus d'un million d'électrices et d'électeurs, est la deuxième plus populeuse du Québec, derrière celle de l'Île-de-Montréal. Depuis l'élaboration de la dernière carte électorale, la quasi-totalité de ses circonscriptions a enregistré une croissance de leur nombre d'électeurs. Si aucune modification n'est apportée, certaines circonscriptions compteront plus d'électeurs que le maximum permis par la Loi d'ici quelques années : celles de Vaudreuil, de Soulanges, de Saint-Jean et de Verchères. Les commissaires proposent donc des modifications pour réduire le nombre d'électeurs dans ces circonscriptions de même que dans celle de Borduas, qui compte beaucoup plus d'électeurs que la moyenne.

La proposition de délimitation modifie 10 des 20 circonscriptions de la Montérégie.

Pour diminuer le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Vaudreuil , une partie de la ville de Vaudreuil-Dorion , située au nord et à l'ouest des autoroutes Félix-Leclerc (40) et de l'Acier (30), est transférée dans la circonscription de Soulanges.





, une partie de la ville de , située au nord et à l'ouest des autoroutes Félix-Leclerc (40) et de l'Acier (30), est transférée dans la circonscription de Soulanges. Pour diminuer le nombre d'électeurs de la circonscription de Soulanges , les municipalités de Coteau-du-Lac , des Cèdres et de Pointe-des-Cascades sont transférées dans la circonscription de Beauharnois . Cette dernière cède trois municipalités à la circonscription de Huntington : celles de Saint-Étienne-de- Beauharnois , de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague .





, les municipalités de , des Cèdres et de sont transférées dans la circonscription de . Cette dernière cède trois municipalités à la circonscription de Huntington : celles de Saint-Étienne-de- , de et de . Afin de diminuer le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Saint-Jean , son territoire est réduit à la partie urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu située à l'ouest de la rivière Richelieu . Ainsi, la municipalité de Saint-Blaise -sur- Richelieu est déplacée dans la circonscription de Huntingdon , qui comprend d'autres municipalités dont le territoire est presque entièrement réservé aux activités agricoles. Le secteur à dominance agricole situé dans la partie ouest de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu passe lui aussi à la circonscription de Huntingdon . Pour compenser cet ajout d'électeurs dans la circonscription de Huntingdon , la municipalité de Saint-Michel est déplacée dans celle de Sanguinet.





, son territoire est réduit à la partie urbaine de la ville de située à l'ouest de la rivière . Ainsi, la municipalité de -sur- est déplacée dans la circonscription de , qui comprend d'autres municipalités dont le territoire est presque entièrement réservé aux activités agricoles. Le secteur à dominance agricole situé dans la partie ouest de la ville de passe lui aussi à la circonscription de . Pour compenser cet ajout d'électeurs dans la circonscription de , la municipalité de est déplacée dans celle de Sanguinet. Pour réduire le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Verchères , la ville de Contrecœur est déplacée dans la circonscription de Richelieu , où elle rejoint la municipalité de Sorel-Tracy . D'ailleurs, un secteur résidentiel linéaire situé aux abords de la route 132 relie le noyau urbain de Contrecœur à celui de Sorel-Tracy .





, la ville de Contrecœur est déplacée dans la circonscription de , où elle rejoint la municipalité de . D'ailleurs, un secteur résidentiel linéaire situé aux abords de la route 132 relie le noyau urbain de Contrecœur à celui de . Pour diminuer le nombre d'électeurs de la circonscription de Borduas, les municipalités de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine sont transférées dans la circonscription de Saint-Hyacinthe . En contrepartie, la circonscription de Saint-Hyacinthe cède les municipalités de Saint-Pie , de Saint-Dominique et de Saint-Liboire à la circonscription de Daniel-Johnson.

Faire connaître son opinion

Pour faire part de son point de vue sur la proposition de carte électorale, la population peut :

Répondre au questionnaire d'opinion sur le site www.carteelectorale.quebec;

Déposer un document ou un mémoire à cette même adresse;

Prendre la parole lors de l'une des audiences publiques. Deux audiences virtuelles se tiendront les 3 et 15 novembre.

À propos de la Commission

La Commission de la représentation électorale est une institution indépendante et décisionnelle qui a pour mission d'établir la carte électorale du Québec. Elle agit en toute neutralité et impartialité afin que les électrices et les électeurs du Québec soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale. Les trois commissaires exercent également certaines responsabilités lorsque les municipalités et les commissions scolaires anglophones procèdent à la révision de leurs cartes électorales.

Les commissaires seront disponibles pour accorder des entrevues aux médias sur les lieux de l'audience publique. Les médias intéressés doivent formuler une demande d'entrevue au préalable.

