Carte électorale : audiences publiques dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La Commission de la représentation électorale sera à Gaspé, le mardi 24 octobre; à Matane, le mercredi 25 octobre; et à New Richmond, le 26 octobre, pour entendre les commentaires et les suggestions de la population sur sa proposition de délimitation des circonscriptions électorales provinciales.

Mardi 24 octobre 2023, 19 h

Hôtel Baker

178, rue de la Reine

Gaspé (Québec) G4X 1T6

Mercredi 25 octobre 2023, 14 h et 19 h

Club de golf de Matane

679, route 195

Matane (Québec) G4W 3M7

Jeudi 26 octobre, 14 h

Centre communautaire Adrien-Gauvreau

97, place Suzanne-Guité

New Richmond (Québec) G0C 2B0

Toute personne intéressée à assister à l'une de ces audiences peut s'y présenter sans préavis. Celles et ceux qui souhaitent prendre la parole doivent toutefois s'inscrire au préalable au www.carteelectorale.quebec.

Les audiences publiques de la Commission sont des occasions privilégiées pour s'informer et pour exprimer son opinion sur la proposition de mise à jour de la carte électorale, qui a été rendue publique le 19 septembre dernier. Ces audiences permettent aux trois commissaires de raffiner leur connaissance des réalités et des enjeux régionaux ainsi que des liens d'appartenance des citoyennes et des citoyens à leur communauté.

Critères de délimitation

D'après la Loi électorale, la carte électorale doit être révisée après deux élections générales provinciales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation qui doivent être corrigées au fil du temps. Réviser la carte électorale permet d'assurer une représentation juste et équitable des électrices et des électeurs à l'Assemblée nationale. L'exercice consiste à diviser le Québec en 125 circonscriptions d'environ 51 000 électrices et électeurs qui ont, autant que possible, des caractéristiques communes.

Modifications proposées à la carte électorale dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Les circonscriptions de Matane-Matapédia, de Gaspé et de Bonaventure sont en décroissance. Depuis la dernière révision de la carte électorale, elles comptent au-delà de 1 000 électrices et électeurs en moins. Cette tendance est appelée à se poursuivre au cours des prochaines années; en effet, l'Institut de la statistique du Québec projette que la croissance démographique de l'ensemble de ce territoire sera inférieure à celle de la province.

Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont surreprésentées à l'Assemblée nationale. Puisque cette surreprésentation devrait continuer de s'accentuer au cours des années à venir, la Commission propose de retirer une circonscription et de revoir les délimitations des circonscriptions en considérant les liens entre les communautés locales.

Les municipalités de la MRC de la Haute-Gaspésie, qui longent l'estuaire du Saint-Laurent , sont jumelées à la circonscription de Matane-Matapédia . Les Commissaires considèrent notamment le sentiment d'appartenance des Matanais envers la Gaspésie. En outre, la limite proposée entre les circonscriptions de Matane-Matapédia et de Rimouski correspond à la limite de la région touristique de la Gaspésie.

, sont jumelées à la circonscription de . Les Commissaires considèrent notamment le sentiment d'appartenance des Matanais envers la Gaspésie. En outre, la limite proposée entre les circonscriptions de Matane-Matapédia et de correspond à la limite de la région touristique de la Gaspésie. La circonscription de Bonaventure, renommée Gaspé-Bonaventure , est agrandie vers le nord-est pour y inclure l'ensemble des municipalités des MRC du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé.

, est agrandie vers le nord-est pour y inclure l'ensemble des municipalités des MRC du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, la circonscription de Rimouski est agrandie vers l'est pour inclure quelques municipalités de la circonscription de Matane-Matapédia situées le long de la route 298. Les citoyennes et citoyens de ces municipalités fréquentent souvent le pôle économique régional de Rimouski .

La circonscription des Îles-de-la-Madeleine bénéficie d'un statut d'exception inscrit dans la Loi électorale. Les commissaires ne peuvent donc pas modifier ses délimitations.

Faire connaître son opinion

Pour faire part de son point de vue sur la proposition de carte électorale, la population peut :

Répondre au questionnaire d'opinion sur le site Web www.carteelectorale.quebec;

Déposer un document ou un mémoire à cette même adresse;

Prendre la parole lors de l'une des audiences publiques. Deux audiences virtuelles se tiendront les 3 et 15 novembre.

À propos de la Commission

La Commission de la représentation électorale est une institution indépendante et décisionnelle qui a pour mission d'établir la carte électorale du Québec. Elle agit en toute neutralité et impartialité afin que les électrices et les électeurs du Québec soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale. Les trois commissaires exercent également certaines responsabilités lorsque les municipalités et les commissions scolaires anglophones procèdent à la révision de leurs cartes électorales.

