QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Commission de la représentation électorale sera à Laval, le mercredi 1er novembre, et à Montréal, le jeudi 2 novembre, pour entendre les commentaires et les suggestions de la population sur sa proposition de délimitation des circonscriptions électorales provinciales.

Mercredi 1er novembre, 19 h

Jeudi 2 novembre 2023, 14 h et 19 h Château Royal

Hôtel Universel Montréal 3500, boulevard du Souvenir

5000, rue Sherbrooke Est Laval (Québec) H7V 1X2

Montréal (Québec) H1V 1A1

Carte électorale : audiences publiques dans le secteur de Montréal (Groupe CNW/Commission de la représentation électorale du Québec) Les modifications proposées par les commissaires touchent huit circonscriptions de la partie est de l’île de Montréal. (Groupe CNW/Commission de la représentation électorale du Québec)

Toute personne intéressée à assister à cette audience peut s'y présenter sans préavis. Celles et ceux qui souhaitent prendre la parole doivent toutefois s'inscrire au préalable au www.carteelectorale.quebec.

Les audiences publiques de la Commission sont des occasions privilégiées pour s'informer et pour exprimer son opinion sur la proposition de mise à jour de la carte électorale, qui a été rendue publique le 19 septembre dernier. Ces audiences permettent aux trois commissaires de raffiner leur connaissance des réalités et des enjeux régionaux ainsi que des liens d'appartenance des citoyennes et des citoyens à leur communauté.

Critères de délimitation

D'après la Loi électorale, la carte électorale doit être révisée après deux élections générales provinciales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation qui doivent être corrigées au fil du temps. Réviser la carte électorale permet d'assurer une représentation juste et équitable des électrices et des électeurs à l'Assemblée nationale. L'exercice consiste à diviser le Québec en 125 circonscriptions d'environ 51 000 électrices et électeurs qui ont, autant que possible, des caractéristiques communes.

Modifications proposées à la carte électorale sur l'île de Montréal

Les électrices et les électeurs de l'île de Montréal sont actuellement surreprésentés à l'Assemblée nationale. Au cours des dernières années, la croissance démographique a ralenti dans cette région, qui compte maintenant 5 000 électeurs de moins que lors de la précédente révision de la carte électorale. Les deux tiers des circonscriptions comptent maintenant un nombre d'électeurs inférieur à la moyenne provinciale.

Les circonscriptions les moins populeuses sont toutes situées dans la partie est de l'île : Viau, Hochelaga-Maisonneuve, Pointe-aux-Trembles, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Anjou-Louis-Riel et Gouin en font partie. C'est pourquoi la Commission propose de retirer une circonscription dans ce secteur. Malgré ce retrait, la région de l'île de Montréal demeurerait bien représentée à l'Assemblée nationale : la représentation serait proportionnelle aux nombres d'électeurs qui y vivent.

Les modifications proposées touchent huit circonscriptions qui compteraient un nombre d'électeurs équilibré par rapport à la moyenne provinciale. En déterminant les limites des circonscriptions, la Commission a considéré les liens entre les différentes communautés du territoire. Elle a accordé une attention particulière à l'intégrité des quartiers municipaux et des arrondissements.

La première modification consiste à augmenter le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Viau en l'agrandissant à l'intérieur des circonscriptions de Laurier - Dorion et de Gouin. Le secteur de la circonscription de Laurier - Dorion qui se joint à la circonscription de Viau est situé à l'est de l'avenue Christophe-Colomb; il comprend une partie de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. De plus, une partie de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie comprise dans la circonscription de Gouin, qui est située au nord de la rue Bélanger et à l'est de l'avenue Christophe-Colomb, est transférée dans la circonscription de Viau.





- et de Gouin. Le secteur de la circonscription de - qui se joint à la circonscription de Viau est situé à l'est de l'avenue Christophe-Colomb; il comprend une partie de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. De plus, une partie de l'arrondissement de comprise dans la circonscription de Gouin, qui est située au nord de la rue Bélanger et à l'est de l'avenue Christophe-Colomb, est transférée dans la circonscription de Viau. Puisque la circonscription de Laurier-Dorion perd un nombre important d'électrices et d'électeurs, le secteur de la circonscription de Gouin situé à l'ouest de l'avenue Christophe-Colomb se joint à la circonscription de Laurier - Dorion . Cette dernière serait donc constituée d'une partie de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et d'une partie de celui de Rosemont-La Petite-Patrie, qui comprend notamment le quartier de la Petite-Italie. L'axe commercial de la rue Saint-Hubert serait entièrement inclus dans la circonscription de Laurier - Dorion .





- . Cette dernière serait donc constituée d'une partie de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et d'une partie de celui de Rosemont-La Petite-Patrie, qui comprend notamment le quartier de la Petite-Italie. L'axe commercial de la rue serait entièrement inclus dans la circonscription de - . Afin de combler le déficit d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Gouin, une partie de la circonscription actuelle de Rosemont, située à l'ouest de la limite formée par les boulevards Saint-Michel , Rosemont et Pie-IX, y est incluse. La circonscription de Gouin serait ainsi formée de la partie centrale de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie , qui comprend notamment les quartiers du Vieux-Rosemont et d'Angus. Dans l'ensemble, ce territoire constitue un milieu urbain homogène où la vocation résidentielle prédomine.





, Rosemont et Pie-IX, y est incluse. La circonscription de Gouin serait ainsi formée de la partie centrale de l'arrondissement de , qui comprend notamment les quartiers du Vieux-Rosemont et d'Angus. Dans l'ensemble, ce territoire constitue un milieu urbain homogène où la vocation résidentielle prédomine. La partie résiduelle de la circonscription de Rosemont est associée au territoire de la circonscription d'Anjou-Louis-Riel situé au sud de l'autoroute métropolitaine (40) et à l'ouest de l'autoroute 25. Ainsi, cette circonscription serait formée en majeure partie du quartier du Nouveau-Rosemont et de celui de Louis-Riel. Les trames résidentielles de ces deux quartiers sont intimement liées, notamment grâce aux axes routiers de la rue Beaubien Est et du boulevard Rosemont. La Commission de la représentation électorale propose que cette circonscription porte le nom de Rosemont-Louis-Riel.





Considérant cette dernière modification, le secteur de la circonscription actuelle d'Anjou-Louis-Riel situé au nord de l'autoroute métropolitaine et à l'est de l'autoroute 25 est associé à la partie de la circonscription actuelle de Camille-Laurin située à l'est de l'autoroute 25. Cette circonscription continuerait de porter le nom de Camille-Laurin.





La partie de la circonscription de Camille-Laurin située à l'ouest de l'autoroute 25 est associée au territoire de la circonscription actuelle d'Hochelaga-Maisonneuve. Le secteur de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie situé entre les rues Rachel Est et Sherbrooke Est y est également inclus.





situé entre les rues Rachel Est et Sherbrooke Est y est également inclus. Enfin, la circonscription de Sainte-Marie - Saint-Jacques est agrandie pour y inclure le territoire de la circonscription actuelle d'Hochelaga-Maisonneuve situé à l'ouest de la voie ferrée du Canadien Pacifique. Cette modification permet d'augmenter le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Sainte-Marie - Saint-Jacques et de consolider le quartier Sainte-Marie dans cette circonscription.

Faire connaître son opinion

Pour faire part de son point de vue sur la proposition de carte électorale, la population peut :

Répondre au questionnaire d'opinion sur le site www.carteelectorale.quebec;





Déposer un document ou un mémoire à cette même adresse;





Prendre la parole lors de l'une des audiences publiques. Deux audiences virtuelles se tiendront les 3 et 15 novembre.

À propos de la Commission

La Commission de la représentation électorale est une institution indépendante et décisionnelle qui a pour mission d'établir la carte électorale du Québec. Elle agit en toute neutralité et impartialité afin que les électrices et les électeurs du Québec soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale. Les trois commissaires exercent également certaines responsabilités lorsque les municipalités et les commissions scolaires anglophones procèdent à la révision de leurs cartes électorales.

Les commissaires seront disponibles pour accorder des entrevues aux médias sur les lieux de l'audience publique. Les médias intéressés doivent formuler une demande d'entrevue au préalable.

M. Jean-François Blanchet, président de la Commission de la représentation électorale et directeur général des élections, résume les changements proposés sur l'île de Montréal dans une vidéo explicative.

SOURCE Commission de la représentation électorale du Québec

Renseignements: Source : Commission de la représentation électorale, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]