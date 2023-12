TAIPEI, le 6 déc. 2023 /CNW/ -- Taïwan est reconnue non seulement pour sa commodité et ses paysages époustouflants, mais aussi comme un choix irrésistible pour les talents numériques à la recherche non seulement de possibilités de carrière, mais aussi d'une qualité de vie exquise. Selon l'enquête annuelle menée par le site Web « InterNations », Taïwan figure parmi les principaux endroits où les expatriés peuvent vivre.

Taïwan : Faire place aux professionnels internationaux du numérique

Ministère des Affaires numériques (PRNewsfoto/Ministry of Digital Affairs) Crédits d’image : Ministère des Affaires numériques (PRNewsfoto/Ministry of Digital Affairs)

« Nous avons toujours aidé activement les talents internationaux à obtenir la carte d'Or de Taïwan pour travailler dans une entreprise ou démarrer leur propre entreprise à Taïwan », a déclaré Betty Hu, directrice générale adjointe de l'administration des industries numériques au ministère des Affaires numériques de Taïwan. « À Taïwan, les professionnels des industries numériques peuvent s'immerger dans une industrie de haute technologie bien établie pour accélérer leur développement de carrière, et ils peuvent également stimuler les entreprises et les communautés de technologie locales , les encourageant à établir régulièrement des liens avec des professionnels du monde entier. »

En 2022, Taïwan a créé le ministère des Affaires numériques et a invité Audrey Tang, experte en technologie de renommée mondiale, à devenir ministre pour participer directement au processus décisionnel du gouvernement. Pour recruter des talents numériques internationaux et accélérer la transformation numérique nationale, industrielle et sociale, le ministère des Affaires numériques a ensuite formulé et promulgué la carte d'Or dans le domaine numérique en mai 2023.

Carte d'Or pour l'emploi de Taïwan : Accueil chaleureux aux professionnels internationaux

La carte d'Or de Taïwan offre quatre services importants, soit un permis de travail plus souple, un visa de résidence valide jusqu'à trois ans, l'admissibilité à l'assurance-maladie nationale et une réduction de l'impôt sur le revenu. Les détenteurs de la carte d'Or pour l'emploi de Taïwan peuvent entrer et sortir de Taïwan à volonté et travailler à distance depuis n'importe quelle ville du monde, ce qui offre une plus grande souplesse.

La carte d'Or de Taïwan pour le domaine numérique utilise un ensemble diversifié de critères d'évaluation, axés sur les réalisations et les qualifications d'une personne dans le domaine numérique, comme les études, les projets, les certifications ou les brevets. Ce changement permet une évaluation plus complète et offre aux demandeurs une plus grande souplesse, ce qui leur permet de travailler pour une entreprise ou de démarrer leur propre entreprise à leur arrivée à Taïwan.

Taïwan : Idéal pour le développement de l'industrie numérique

« Taïwan est l'un des meilleurs endroits où les équipes de cybersécurité peuvent démontrer leurs capacités », a déclaré Betty Hu. « L'ouverture et la démocratie de Taïwan créent un environnement très accueillant pour les professionnels du numérique. »

« Il n'y a pas que la cybersécurité et la chaîne de blocs; Taïwan a aussi une forte demande de personnes travaillant dans la FIDO (Fast Identity Online), la conduite autonome et l'informatique quantique. » Betty Hu a déclaré : Les entreprises (comme Google, Microsoft, AWS, IBM et Meta) et les entreprises émergentes (comme Appier et Gogolook) ont réussi à trouver des modèles d'affaires efficaces à Taïwan.

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : Parvenir à l'harmonie à Taïwan

Taïwan est plus qu'une société amicale. L'île se classe également parmi les meilleurs pays du monde pour ce qui est de la qualité de vie, de l'accessibilité aux soins de santé, de la liberté d'expression, de l'égalité des mariages et de l'efficacité du gouvernement.

Voilà ce qui a attiré de nombreuses communautés à code source ouvert et des leaders mondiaux de la technologie, comme Steve Chen, cofondateur de YouTube, et Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, pour devenir des détenteurs de la carte d'Or pour l'emploi de Taïwan.

