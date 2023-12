SÉOUL, Corée du Sud, 8 décembre 2023 /CNW/ - Carrieverse Co., Ltd., développeur de la plateforme de jeux Web3 « Cling » et émetteur de l'actif virtuel $CVTX, a conclu un partenariat stratégique avec la bourse mondiale d'actifs virtuels Bybit. Grâce à ce partenariat, Carrieverse deviendra un partenaire de l'écosystème de Bybit, et avec le soutien et la coopération de Bybit, exercera une gamme complète d'activités commerciales de marketing et de Web3.

Bybit, qui a été fondée en 2018, est une bourse d'actifs virtuels établie à Singapour qui compte plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde. Selon CoinMarketCap, un site de diffusion sur le marché virtuel des actifs, il s'agit d'une bourse importante qui fluctue entre la deuxième et la quatrième place en fonction du volume des opérations.

Ce partenariat est la première réalisation de Carrieverse à la suite de son entrée au DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) la semaine dernière. En juin, Bybit et le DMCC ont signé un partenariat d'écosystèmes et ont convenu de parrainer 15 nouveaux projets dans les secteurs du Web3 et de la cryptomonnaie. Bybit s'est également engagé à fournir des conseils diversifiés et un soutien actif aux entreprises membres du DMCC en tant que partenaire d'écosystème.

De nombreux projets des secteurs du Web3 et de la cryptomonnaie du monde entier ont présenté une demande au DMCC, et le projet Carrieverse a été choisi comme bénéficiaire après un processus d'examen rigoureux. Des représentants du DMCC ont fait remarquer que les stratégies d'exhaustivité et de marketing de Carrieverse ont obtenu de bons résultats au cours du processus d'examen, ce qui a contribué à l'excellente note de l'entreprise. Ce soutien actif du DMCC a permis à Carrieverse d'établir un partenariat de haut niveau avec Bybit. Carrieverse prévoit d'étendre l'écosystème mondial de jeux Web3 grâce à des partenariats majeurs continus, déployant une stratégie triangulaire reliant Carrieverse, Bybit et le DMCC.

Les deux parties ont l'intention de collaborer étroitement sur le plan du marketing dans le cadre de ce partenariat. En particulier, Leila Mcharek, vice-présidente des activités commerciales et des partenariats stratégiques à l'échelle mondiale chez Bybit, a souligné que Bybit se concentrera sur la création d'un environnement approprié pour que Carrieverse devienne un projet phare de Bybit, déclarant : « Notre collaboration avec Carrieverse donnera une nouvelle dimension à notre plateforme de chaîne de blocs. Nous fournirons également un soutien complet à Carrieverse pour élargir son écosystème mondial. »

