Carrefour de gouvernance 2025 : un rendez-vous pour repenser la gouvernance au Québec

Une présentation du Collège des administrateurs de sociétés

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Face aux défis d'aujourd'hui, une nouvelle conversation sur la gouvernance s'impose. Le Collège des administrateurs de sociétés est fier d'affirmer sa position comme acteur central de la gouvernance au Québec en présentant, à guichet fermé, un événement inédit : le Carrefour de gouvernance 2025, qui réunira près de 600 personnes les 17 et 18 juin 2025 au Centre des congrès de Québec.

Premier rendez-vous national entièrement consacré à la gouvernance, le Carrefour rassemblera plus de 80 conférencières et conférenciers de renom autour d'une ambition claire : faire de la gouvernance un levier stratégique et porteur de transformation pour les organisations d'aujourd'hui et de demain. Les échanges porteront notamment sur le repreneuriat, l'intelligence artificielle, les intérêts collectifs, le climat, l'EDI, la gouvernance autochtone, les défis internationaux et la désinformation.

Avec le Carrefour, le Collège qui souligne ses 20 ans veut marquer une nouvelle étape dans l'évolution des pratiques décisionnelles au Québec. Pour la première fois, l'ensemble des acteurs en gouvernance seront réunis : administratrices et administrateurs, directions générales, leaders d'opinion, acteurs du monde des affaires et institutionnels.

Une programmation de haut calibre pour transformer les défis en opportunité

Des leaders d'envergure d'ici et d'ailleurs animeront les réflexions sur la gouvernance de demain. Parmi eux :

Isabelle Hudon , présidente et cheffe de la direction de la BDC

Jean Coroller, cofondateur de la certification en gouvernance de l'Institut français des administrateurs ( France )

) Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance et présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec

Louis Vachon , ancien PDG de la Banque Nationale

Kim Thomassin , Première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ

, Première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ Hubert T. Lacroix , conseiller stratégique, Blakes, président des CA de Diamants Stornoway, Groupe Solmax et Groupe de Santé Axio, administrateur de Cascades, Sojecci et du Comité olympique canadien

Dean Bergeron , athlète paralympique canadien, conférencier, vice-président, Modernisation de l'assurance collective, Beneva

, athlète paralympique canadien, conférencier, vice-président, Modernisation de l'assurance collective, Beneva Ricky Fontaine , Adm.A., GFAA, ASC, C.Dir., associé principal, RGL Fontaine, spécialiste en gouvernance autochtone

Un legs à venir pour la gouvernance au Québec

Le Collège profitera également de l'événement pour dévoiler un legs structurant pour la gouvernance au Québec : le livre blanc « Vers un cadre élargi de gouvernance ». Fruit d'un exercice d'intelligence collective réunissant des administratrices et administrateurs de sociétés certifiés, ce document propose de redéfinir les rôles des conseils d'administration et d'élargir leur portée à la hauteur des enjeux actuels.

Citations

« Dans le contexte actuel, une réflexion s'impose pour repenser en profondeur notre manière de décider, de diriger et d'agir. Avec le Carrefour, le Collège des administrateurs de sociétés est fier d'offrir un espace collectif de réflexion et un recul nécessaire afin de rendre nos organisations plus fortes et plus résilientes. Le succès de ce premier rendez-vous national en gouvernance témoigne d'ailleurs de l'importance stratégique des conseils d'administration pour relever les défis d'aujourd'hui. »

-- Chantale Coulombe, LL.B., ASC, C.Dir., présidente et cheffe de la direction du Collège des administrateurs de sociétés

« Ce rendez-vous est porteur d'une évolution nécessaire : celle d'une gouvernance réfléchie pour anticiper et façonner l'avenir. Le Carrefour incarne notre volonté collective de construire des modèles décisionnels plus justes, agiles et durables. »

-- L'honorable Clément Gignac, ASC, C.Dir., économiste et président du CA du Collège des administrateurs de sociétés

À propos du Collège des administrateurs de sociétés

Reconnu comme un pilier de la gouvernance au Québec, le Collège est la première institution francophone dédiée à la formation en gouvernance de sociétés et la seule au Québec à offrir une certification universitaire pour les membres de conseils d'administration. Depuis 20 ans, plus de 1 600 diplômé.e.s ont obtenu le titre ASC (administrateur.trice de sociétés certifié.e). Le Collège offre aussi de la formation en organisation permettant aux membres de conseils d'administration d'être formés sur une multitude de sujets.

Informations pratiques

Carrefour de gouvernance 2025

17 et 18 juin 2025

Centre des congrès de Québec

Programmation complète : www.cas.ulaval.ca/carrefour/programmation

