Caroline Thuot est la nouvelle présidente du conseil d'administration d'EntreChefs PME

DRUMMONDVILLE, QC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise, est heureux d'annoncer la nomination de Caroline Thuot à titre de présidente du conseil pour une période de deux ans, d'octobre 2021 à octobre 2023.

Membre d'EntreChefs PME depuis 20 ans, Caroline siège sur son conseil d'administration depuis 2019. Elle est présidente de Techno Diesel, le plus grand centre de services pour camions et remorques au nord de Montréal. Elle fait partie de la 2e génération à la tête de l'entreprise familiale fondée en 1977.

Caroline Thuot, présidente du conseil d'EntreChefs PME 2021-2023 (Groupe CNW/EntreChefs PME)

Caroline a commencé son parcours dans l'entreprise familiale à l'adolescence puis y travaille à temps plein dès l'âge de 22 ans, après un baccalauréat en Gestion des ressources humaines à l'université Concordia. Elle gravit les échelons jusqu'au poste de présidente. Une condition au repreunariat du fleuron familial était qu'elle adhère à un club d'entrepreneur∙e∙s-relèves d'EntreChefs PME.

« Devenir la première présidente du conseil sous le nom d'EntreChefs PME est un engagement qui m'anime et m'inspire profondément. » explique-t-elle. « J'ai l'entrepreneuriat dans le cœur depuis mon plus jeune âge. Mon identité s'est construite conjointement à Techno Diesel. Je comprends donc intimement l'attachement des entrepreneur∙e∙s propriétaires à leur entreprise, la responsabilité qu'ils et elles ont envers les employé∙e∙s et le besoin de connexion que ce rôle peut engendrer. Notre réseau accompagne 2 000 chef∙fe∙s de PME qui font face aux mêmes réalités et qui croient qu'on se surpasse mieux collectivement. La mission d'EntreChefs PME, la communauté d'entraide qu'offre notre réseau est importante pour le futur de nos entreprises. »

Ensemble

Reconnue pour son ouverture et son goût pour la collaboration, Caroline a choisi d'axer son mandat des deux prochaines années sous le thème mobilisateur Ensemble. « J'ai toujours considéré que le meilleur de soi-même ne peut être atteint qu'entouré∙e, d'égal∙e à égal∙e avec ses collaborateur∙trice∙s. Dans mon cas, cela s'est fait en famille, avec les employé∙e∙s, nos partenaires et avec mon club EntreChefs PME. Me sentir soutenue dans mes défis et dans mes prises de décisions, m'inspirer de mes pairs et pouvoir les nourrir de mes expériences en retour, c'est ce que m'a apporté EntreChefs PME et c'est-ce que je veux apporter aux membres actuel∙le∙s et futur∙e∙s.»

Découvrez le parcours de Caroline et son histoire avec EntreChefs PME en vidéo.

À propos d'EntreChefs PME

EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise, est le premier réseau francophone dédié au partage d'expérience pour les entrepreneur∙e∙s-chef∙fe∙s dans une formule club, collaborative, où ils et elles peuvent s'enrichir mutuellement du vécu de leurs pairs. Grâce au club d'entrepreneur∙e∙s, les chef∙fe∙s de PME prennent tout simplement de meilleures décisions. Le réseau compte 2 000 membres à travers 235 clubs au Québec et dans ses antennes en Belgique, en Suisse, en France et au Nouveau-Brunswick. EntreChefs PME donne l'étincelle pour passer à l'action, pour se surpasser. Collectivement.

entrechefspme.com

Pour planifier une entrevue avec Caroline Thuot ou pour plus d'information à propos d'EntreChefs PME veuillez communiquer avec :

