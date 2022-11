Caroline - Libre et assumée - Bijoux de corps et vibrateurs signés Caroline Néron en collaboration avec Boutique Séduction

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Caroline Néron n'a pas fini d'oser, ni de surprendre! La réputée femme d'affaires lance aujourd'hui la marque Caroline - Libre et assumée, dont la collection de bijoux de corps et de vibrateurs, créés par l'entrepreneure en collaboration avec Boutique Séduction, est offerte dès maintenant.

Une collaboration fondée sur des valeurs communes

C'est lors d'une rencontre avec Edith et Julien Arsenault, qui ont repris l'entreprise familiale de 2e génération Boutique Séduction/Landco Import, que l'idée d'une collaboration s'est imposée, notamment grâce à des visions communes. Caroline Néron a non seulement été charmée par la volonté des entrepreneurs à offrir des produits de grande qualité adaptés à la société d'aujourd'hui, mais également par leur mission de briser certains tabous et de favoriser une saine vie sexuelle.

Alors que la collection de bijoux de corps est venue naturellement pour Caroline Néron, qui caressait l'idée depuis un moment, celle de vibrateurs a nécessité davantage de réflexion : « Les bijoux de corps, je les avais déjà en tête. Les bijoux de corps sont très à la mode et particulièrement chez les jeunes. L'idée des vibrateurs est arrivée plus tard, après en avoir su davantage sur la vision d'Edith et Julien. Je me suis reconnue dans leur approche en santé sexuelle. Tout comme eux, je souhaite qu'on donne plus d'importance au plaisir sexuel de la femme, des hommes et aussi des couples.

C'est avec l'enthousiasme, le franc-parler et la fougue qu'on lui connait que Caroline Néron assume ce créneau et présente aujourd'hui sa nouvelle marque Caroline - Libre et assumée. Les carolineneron.com et celui de seduction.ca ainsi que dans toutes les boutiques du même nom, situées dans le grand Montréal et à Toronto. D'autres gammes de produits seront ajoutées sous cette marque prochainement.

À propos de Caroline Néron Inc.

Entrepreneure, comédienne, chanteuse et autrice, Caroline Néron compte une riche feuille de route marquée de succès à répétition ainsi que d'épisodes plus sombres, reflets d'une vie croquée à pleines dents. Dès le début 2021, Caroline a recentré son approche et repris de main de maitre son aventure entrepreneuriale avec sa grande alliée et partenaire d'affaires, Julie St-Jacques. Depuis, elles se concentrent à redévelopper l'entreprise de bijoux dans une atmosphère zen et avec un bagage de leçons de vie qui fait maintenant leur renommée. En moins de deux ans, les deux femmes d'affaires ont permis à Caroline Néron Inc. de compter sur plus de 55 points de vente à travers le Québec et l'Ontario, en plus de fonder Symbollia symbollia.com une entreprise une de bijoux cinéraires qui se retrouve dans 20 coopératives funéraires du Québec.

À propos de Boutique Séduction

Boutique Séduction est la référence de confiance dans le domaine des plaisirs intimes et du bien-être sexuel au Québec. Fondée il y a plus de 40 ans par Claude Perron, l'entreprise familiale en est maintenant une de 2e génération, dirigée depuis plus de 10 ans par Edith Arsenault et son frère Julien. Ensemble, ils travaillent à offrir un réseau de boutiques spécialisées et une gamme maison tendance, animés par la mission de favoriser une sexualité saine et satisfaisante grâce à des conseils et des produits de qualités.

SOURCE Caroline Néron

Renseignements: Pour entrevues et renseignements : Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, [email protected], 514 889-3622