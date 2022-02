Carl Data Solutions et K2 Geospatial officialisent leur partenariat stratégique

VANCOUVER, BC, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL) (FSE: 7C5) (OTC: CDTAF) ("Carl Data Solutions"), un leader de l'analyse prédictive qui optimise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les applications de surveillance environnementale en tant que service et de ville intelligente, annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique avec la compagnie montréalaise K2 Geospatial (« K2 »).

L'exécution de cet accord formalisera l'intégration de la plus récente technologie de Carl Data Solutions. Les utilisateurs de K2 Geospatial pourront ainsi collecter des données de séries temporelles provenant de sources multiples via des capteurs de l'Internet industriel des objets (IIoT), nettoyer et analyser les données et effectuer des analyses prédictives guidées par l'intelligence artificielle (IA) à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine (AM). En plus, l'intégration des technologies permettra aux utilisateurs de la technologie de Carl Data Solutions d'accéder à une plateforme cartographique agnostique et évolutive.

La base d'utilisateurs de K2 Geospatial comprend 500 organisations, dont plus de 350 villes et municipalités, des ports maritimes, des aéroports, des autorités routières et des services publics en Amérique du Nord et en Europe. Les utilisateurs de K2 se fient à JMap, une plateforme d'intégration d'analyse spatiale et de cartographie conçue pour connecter les silos au sein d'un écosystème informatique totalement intégré. JMap offre aux cadres, aux analystes SIG et aux utilisateurs non techniques la possibilité de collaborer, d'analyser, de décider et d'agir en temps réel.

« Notre partenariat avec Carl Data Solutions permettra aux utilisateurs de K2 d'avoir accès à la plus récente génération d'analyse prédictive guidée par l'IA et permettra également aux clients de Carl Data Solutions de bénéficier de nos solutions basées sur JMap » a déclaré Jacques Charron, président-directeur général de K2 Geospatial. « Carl Data Solutions a fait ses preuves avec des villes comme Boston, Los Angeles, Seattle, Toronto, Miami, Dallas et des utilisateurs d'infrastructures industrielles comme Teck Resources Ltd. Nous sommes impatients d'optimiser et de commercialiser conjointement nos solutions combinées. »

« Nous avons travaillé en étroite collaboration et avec diligence avec l'équipe technique de K2 Geospatial pour nous assurer que nos actifs combinés dans l'analyse prédictive basée sur les séries temporelles et la cartographie d'analyse spatiale fournissent un effet composé et une valeur stratégique aux clients », a déclaré Jean Charles Phaneuf, président-directeur général de Carl Data Solutions. « Avec cette annonce, nous nous engageons tous deux à approfondir notre intégration technologique et à tirer parti des efforts de développement commercial pour propulser la croissance de nos entreprises respectives. »

À propos de K2 Geospatial

Depuis 1995, K2 Geospatial s'est engagée à mettre l'information et les outils d'analyse spatiale à la portée de tout le monde en développant des solutions logicielles qui fournissent des aides visuelles efficaces aux décideurs. Les solutions de K2 sont alimentées par JMap, une plateforme d'intégration cartographique conçue pour connecter les silos et offrir des interfaces faciles à utiliser et dédiées aux utilisateurs non-techniciens. JMap est déployé et utilisé par des centaines d'organisations dans les Amériques et en Europe. Pour plus d'informations, visitez www.k2geospatial.com.

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une compagnie spécialisée dans l'IoT industriel (IIoT) et le Big Data as a Service (BDaaS) qui fournit des solutions de collecte, de stockage et d'analyse de nouvelle génération aux organisations centrées sur les données. Par l'intermédiaire de ses filiales Astra Smart Systems Corp. et FlowWorks Inc., Carl Data Solutions aide ses clients à analyser et à modéliser les données environnementales grâce à un réseau robuste et intégré de réseaux de capteurs personnalisés, combiné à des applications de surveillance, de signalement et de modélisation prédictive basées sur SaaS. Carl Data Solutions travaille avec de nouveaux services de stockage de masse basés sur le cloud et des outils analytiques d'apprentissage machine (IA) afin de fournir l'évolution nécessaire pour surveiller efficacement de grandes quantités de données collectées par les clients des villes intelligentes et de l'industrie. Les solutions logicielles de la compagnie permettent aux clients d'économiser du temps et de l'argent en regroupant les informations provenant de n'importe quel capteur ou source pour créer un système d'aide à la décision en temps réel avec des connaissances approfondies sur la protection des infrastructures et des actifs. Pour plus d'informations, visitez le site www.CarlSolutions.com.

