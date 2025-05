La nouvelle installation augmente la capacité de fabrication mondiale de Cariflex, l'expansion future permettant déjà de répondre à la demande croissante du marché dans un avenir prévisible

SINGAPOUR, 14 mai 2025 /CNW/ - Cariflex Pte. Ltd. (Cariflex), chef de file mondial du latex de caoutchouc polyisoprénique pour les marchés médicaux et filiale en propriété exclusive de DL Chemical Co., Ltd. (DL Chemical), a officiellement inauguré aujourd'hui sa nouvelle usine de latex de polyisoprène à l'île de Jurong, à Singapour. Grâce à un investissement de 355 millions de dollars américains, l'usine est la plus grande du genre au monde et augmentera considérablement la capacité de production de Cariflex pour répondre à la demande croissante de latex synthétique de haute qualité utilisé dans les applications médicales et de protection.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Dr Tan See Leng, ministre de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, et a réuni son Excellence Hong Jin Wook, ambassadeur de la République de Corée, M. Kim Jong Hyun, chef de la direction de DL Chemical, M. Ryu Sang Woo, chef de la direction de Cariflex, M. Prakash Kolluri, membre du conseil d'administration de Cariflex et président de Polymer Business, Kraton, et M. Lim Wey-Len, vice-président directeur du Conseil de développement économique de Singapour (EDB), Mme Christine Wong, directrice générale adjointe du Cluster Group, JTC ainsi que d'autres invités de marque.

Renforcer le réseau de fabrication de Cariflex

Soutenue par EDB et JTC, l'installation de Singapour joue un rôle clé dans la capacité de Cariflex à servir l'Asie du Sud-Est, où se trouvent des sites de fabrication essentiels de gants chirurgicaux et de préservatifs. S'étendant sur 6,1 hectares, cette usine répond à la demande croissante dans ces marchés, ainsi que d'autres comme les gants médicaux non chirurgicaux, les adhésifs et les stratifiés, élargissant ainsi la diversification de l'entreprise. Au cours des deux dernières décennies, Cariflex a élargi sa capacité de fabrication au Brésil et, auparavant, au Japon. Au Brésil, citons notamment l'expansion de son usine de Paulinia d'une valeur de 50 millions de dollars américains en 2021.

M. Ryu Sang Woo, chef de la direction de Cariflex, a déclaré : « Nous avons stratégiquement situé notre nouvelle installation ici à Singapour, à proximité de nos clients clés. Les centres financiers, d'innovation et de logistique florissants de Singapour, ainsi qu'une main-d'œuvre hautement qualifiée et une solide protection de la PI, en ont fait le choix idéal pour notre investissement. »

« Cette nouvelle installation nous permettra d'accroître notre production, tout en fournissant à nos clients un approvisionnement diversifié et fiable de matériaux de haute qualité, renforçant ainsi notre leadership sur le marché mondial du latex de polyisoprène », a-t-il ajouté.

La construction de l'usine a commencé en 2022, et l'exploitation a commencé en novembre 2024. L'usine est conçue pour permettre une expansion modulaire afin de répondre à la croissance future de la demande. Lorsqu'elle sera entièrement augmentée, elle doublera la capacité de fabrication de Cariflex de l'année 2023 pour le latex de polyisoprène.

Investir dans les talents et les carrières à long terme

L'ouverture de cette usine s'inscrit en outre dans les efforts plus vastes de Singapour visant à développer des industries de grande valeur et axées sur l'innovation qui offrent des possibilités d'emploi significatives et inclusives aux populations locales.

L'installation a créé environ 80 nouveaux postes permanents, dont la majorité sont occupés par des Singapouriens. Cariflex a investi dans le développement de ses talents grâce à des programmes de formation dans ses activités au Brésil et sur les sites de DL Chemical en Corée, en mettant l'accent sur l'exploitation, la sécurité, la qualité et les systèmes numériques. Ces efforts appuient l'engagement à long terme de Cariflex à favoriser l'avancement professionnel, y compris pour les personnes non diplômées grâce à des programmes de mentorat.

Être en mesure de répondre à la demande régionale

En 2020, Cariflex a déménagé son siège social mondial à Singapour afin de renforcer l'intégration de ses activités commerciales et de fabrication. Cariflex est la seule entreprise au monde à fabriquer du caoutchouc et du latex synthétiques à base d'un catalyseur anionique. Ces matériaux sont connus pour leur pureté, leur transparence et leur douceur supérieures.

