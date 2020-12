Caribous forestiers et montagnards - Québec dévoile les résultats de six inventaires de caribous

QUÉBEC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) publie aujourd'hui les résultats de ses plus récents inventaires aériens relatifs aux populations de caribous.

Ces inventaires ont pour but d'assurer un suivi des populations afin d'établir l'abondance et l'évolution de ces dernières dans six secteurs bien précis. L'analyse des résultats confirme la poursuite du déclin des populations de Charlevoix et de la Gaspésie. Elle indique également que les caribous des secteurs de Manicouagan et de la Moyenne-Côte-Nord, ainsi que de Pipmuacan, semblent moins nombreux. Pour Val-d'Or, la précarité de la population de caribous demeure un enjeu important. Enfin, les données récoltées pour les secteurs de la Baie-James, de Rupert et de La Grande ainsi que pour celui du Nord-du-Québec démontrent un certain potentiel de croissance.

Dans l'intervalle, l'acquisition de connaissances et le déploiement de mesures intérimaires pour préserver les massifs forestiers utilisés par l'espèce sont au cœur des actions menées par le MFFP. Le Ministère teste de nouvelles pratiques d'aménagement en vue de réduire les perturbations des populations de caribous.

Afin d'assurer la pérennité des populations de caribous de Charlevoix et de la Gaspésie, le Ministère évalue actuellement les options afin de construire des enclos de maternité. Pour Val-d'Or, le Ministère étudie les conditions de construction d'un enclos de plus grande taille permettant d'offrir un meilleur environnement aux caribous. Des appels d'offres seront lancés dès l'hiver 2021 pour la construction de ceux-ci au printemps 2021.

Le Ministère poursuit, en collaboration avec ses partenaires, l'élaboration de sa stratégie pour les caribous, laquelle sera rendue publique en 2021.

Rappel des mesures mises en œuvre ou à venir :

La mise en place depuis 2019 des mesures intérimaires d'aménagement forestier visant à préserver les massifs forestiers utilisés par l'espèce;

La prolongation du moratoire sur les coupes forestières dans l'habitat faunique des caribous de la population de Val-d'Or , et ce, jusqu'à l'adoption de la stratégie pour les caribous;

, et ce, jusqu'à l'adoption de la stratégie pour les caribous; La poursuite du processus de consultation avec les communautés autochtones et les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) sur la fermeture de chemins dès décembre 2020;

L'analyse des pistes de solution proposées par les groupes opérationnels régionaux, en vue de les prendre en compte dans l'élaboration de la stratégie;

La réalisation d'une méta-analyse portant sur les conditions de rétablissement des populations de caribous;

Des consultations publiques et auprès des communautés autochtones qui se tiendront en 2021 sur le projet de stratégie.

Le Ministère considère que l'ensemble de ces mesures, y compris les inventaires, s'inscrit dans une démarche qui se traduira, au printemps 2021, sous la forme d'une stratégie pour les caribous bien adaptée.

Liens connexes :

Les six rapports d'inventaires aériens 2020 et les fiches techniques s'y rapportant peuvent être consultés sur le site du Ministère au https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/caribou-quebec/amenagement-habitat-caribou-forestier/rapports-inventaires/

les fiches techniques s'y rapportant peuvent être consultés sur le site du Ministère au https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/caribou-quebec/amenagement-habitat-caribou-forestier/rapports-inventaires/ Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Patrick Harvey

Coordonnateur des relations de presse

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/