CARIBOUS FORESTIERS DE CHARLEVOIX ET DE VAL-D'OR : BILAN DES NAISSANCES EN 2022

QUÉBEC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) fait état des naissances qui ont eu lieu dans les populations de caribous forestiers de Charlevoix et de Val-d'Or.

CHARLEVOIX

En ce qui a trait à la population de caribous forestiers de Charlevoix, six des sept femelles gestantes ont donné naissance dans leur enclos du 2 au 24 juin 2022. Un des six faons n'a toutefois pas survécu après environ 10 jours de vie. Les cinq autres faons se portent bien; ils sont maintenant observés quotidiennement aux mangeoires avec leurs mères. La septième femelle gestante n'a pas mené sa grossesse à terme.

Malgré la présence d'un gardien sur place qui observe chaque jour les caribous, la disponibilité sept jours sur sept d'une équipe du MFFP et celle d'une vétérinaire prête à intervenir en cas de besoin, les risques de mortalité périnatale demeurent.

Ces 5 faons s'ajoutent aux 16 caribous qui ont été mis en enclos en février 2022. La population de caribous forestiers de Charlevoix compte donc maintenant 21 individus, soit 12 adultes, 4 juvéniles et 5 faons.

VAL-D'OR

En ce qui concerne la population de caribous forestiers de Val-d'Or, comme prévu, deux femelles gestantes ont mis bas au cours des dernières semaines. Une femelle est née le 21 mai 2022, et un mâle, le 31 mai 2022. Les deux faons se portent bien; ils ont tous été aperçus aux mangeoires avec leurs mères.

Ces deux nouveau-nés s'ajoutent aux sept caribous de la population de Val-d'Or, qui compte donc maintenant individus : cinq mâles et quatre femelles.

Rappelons que le MFFP a mis les populations de caribous forestiers de Charlevoix et de Val-d'Or en enclos pour les protéger des prédateurs et augmenter la survie des individus.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://wwwfacebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Anik Martel, Conseillère en communication, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, [email protected]