Caribous de Val-d'Or - Mise en place de mesures exceptionnelles

VAL-D'OR, QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce la mise en place de mesures exceptionnelles pour mettre à l'abri les caribous de la population de Val-d'Or. Selon de récents inventaires réalisés en collaboration avec le Conseil de la nation algonquine du Lac-Simon, 7 caribous ont été observés alors que la population était évaluée à 18 individus en 2016. Par conséquent, les mesures suivantes seront mises en place :

La prolongation du moratoire sur les coupes forestières dans l'habitat faunique des caribous de la population de Val-d'Or jusqu'à l'adoption de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards;

jusqu'à l'adoption de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards; La mise en enclos temporaire, dans les prochaines semaines, des caribous de la population de Val-d'Or pour assurer leur survie en les mettant à l'abri des prédateurs;

pour assurer leur survie en les mettant à l'abri des prédateurs; La poursuite du processus de la méta-étude faite en collaboration avec un consortium de scientifiques universitaires, qui sera livrée en mars 2021;

L'aménagement d'un nouvel enclos de plus grande taille pour améliorer le confort des bêtes en juin 2020;

La réalisation, d'ici l'automne, d'une évaluation des différentes options, sur la base des connaissances disponibles, afin de fournir les pistes de solutions envisageables pour les hardes de caribous des régions de Val-d'Or , de Charlevoix et de la Gaspésie.

Citation :

« Au cours des prochaines semaines, nous mettrons en œuvre des mesures exceptionnelles pour mettre à l'abri, dans un premier temps, les caribous de la population de Val-d'Or, et évaluer les actions à mener d'ici le dévoilement de la méta-étude et le dépôt de la stratégie. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Pour en savoir davantage sur l'élaboration de la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagement-habitat-caribou-forestier/

