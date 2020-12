Mme Vachon a su rassembler le secteur du transport et de la logistique autour de projets communs afin de renforcer notre chaîne d'approvisionnement. Rappelons que la fondation de CargoM a nécessité beaucoup de travail et d'implication. Dans la foulée de la création des grappes par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la volonté de réunir les acteurs du transport et de la logistique prend forme. Les premières démarches, initiées par Mme Vachon et son équipe, consistent en la constitution d'un comité de travail et l'incorporation de la Grappe en 2012. Par la suite, un processus de consultations, par des sondages et forums, a permis d'établir un diagnostic stratégique, relevant les forces, les opportunités, les défis et les enjeux de l'industrie. Le Grand Montréal possédant plusieurs atouts, dont un port, un aéroport des infrastructures ferroviaires et routières bien développées, la mise en place d'une grappe pour ce secteur allait de soi. Afin de déployer cette approche novatrice, nous devions arriver à un consensus sur les principales actions à entreprendre et seule une personnalité dotée de leadership, telle que Mme Vachon, pouvait mobiliser l'engagement des entreprises privées, des associations, des comités sectoriels et des centres universitaires et d'enseignement.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter Mme Vachon d'avoir chapeauté l'initiative CargoM. Sous sa direction, nous avons réuni une industrie quelque peu fragmentée afin d'œuvrer au développement d'une chaîne d'approvisionnement plus compétitive, intelligente et axée sur le service. Cette approche collaborative a favorisé l'innovation, nous permettant ainsi d'avoir l'agilité et la résilience nécessaires afin de survivre dans le monde d'aujourd'hui. Nous pouvons affirmer sans ambages avoir créé avec Mathieu et son équipe énormément de valeur à travers CargoM alors que nous devons relever des défis logistiques complexes. Nous sommes maintenant un modèle de succès, renommé à travers le Canada et même en Europe. Selon moi, CargoM illustre parfaitement l'aboutissement d'une vision, d'où naissent des projets cohérents qui permettent la mise en place de mesures concrètes. » a affirmé Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec Corporation et présidente du conseil d'administration de CargoM.

« Lors de la mise en œuvre de CargoM, Mme Vachon s'est assurée de la participation des partenaires de la chaîne logistique notamment du Canadien National, de Logistec Corporation et du Groupe Robert. Depuis, la Grappe a vu ses activités et la portée de ses actions prendre de l'ampleur, son effectif a doublé et l'implication bénévole de ses membres au sein de ses comités ne cesse d'augmenter. Cette croissance rapide, obtenue grâce à des réalisations structurées, nous a permis d'acquérir une solide expertise, une reconnaissance toujours grandissante auprès de notre secteur et de nos élus et la confiance de nos bailleurs de fonds qui nous soutiennent financièrement depuis nos débuts. Nous devons le développement accéléré de CargoM à la gouvernance fédératrice et au soutien indéfectible de notre présidente sortante, Mme Sylvie Vachon. » a mentionné Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Le conseil d'administration est heureux d'annoncer les nominations suivantes : M. Michael Grier, vice-président, Global Logistics, Dorel Industries inc., est désormais vice-présidence et M. Darren Reynolds, directeur, développement des affaires, ventes et marketing, Canadien National, est dorénavant responsable de la trésorerie. En terminant, nous félicitons Mme Madeleine Paquin et ses collègues dans leurs nouvelles fonctions.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Renseignements: Mathieu Charbonneau, CargoM, 514 508-2609, poste 222, [email protected]

Liens connexes

www.cargo-montreal.ca