« Nous sommes heureux d'offrir aux personnes qui démontrent de l'intérêt pour le secteur un portrait réaliste, en une journée, de ce métier dont les différentes facettes peuvent être méconnues et qui offre de nombreuses possibilités. Que ce soit le type de transport, en milieu urbain, de courte à longue distance, la marchandise transportée ou l'entreprise pour laquelle on travaille, ce métier offre une multitude d'opportunités. Nous espérons que les participants du programme choisiront cette voie rapide vers une nouvelle carrière. » Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

« Camo-Route est fier de pouvoir participer à un projet qui permet de rendre l'offre de formation en transport par camion plus accessible. De plus, le programme d'immersion professionnelle en camionnage permet aux futurs candidats et candidates de vivre la réalité terrain. Nous sommes d'avis que le programme peut avoir un réel impact sur l'embauche de nouveaux conducteurs et nouvelles conductrices. Un réel avantage pour les entreprises de transport de marchandises de la grande région de Montréal. » Chloé St-Amand, directrice générale, Camo-Route

« Chef de file en matière d'enseignement des métiers reliés au transport depuis 1976, l'équipe du CFTR est fière de collaborer à ce projet afin de permettre aux participants de vivre une réelle expérience d'immersion professionnelle en camionnage. Une fois inscrit au DEP Transport par camion, l'élève apprendra à conduire une variété d'équipements de camions comme dans l'industrie du transport. Les camions sont dotés de transmission manuelle non synchronisée, automatique ou automatisée. Notre réputation à former des conductrices et des conducteurs qualifiés permet de répondre à la demande et aux différentes réalités de l'industrie du transport routier en constante évolution. » Sébastien Roy, directeur adjoint, Service aux entreprises au CFTR.

Les activités sont gratuites. Pour connaître les dates des journées d'immersion ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site votrevoierapide.com et nos médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram.

Le programme d'immersion professionnelle en camionnage est rendu possible grâce à la participation financière de Conseil emploi métropole. CargoM est également heureux de s'associer à des partenaires, tels que Camo-route, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier et le CFTR, Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme. CargoM souligne également la participation des compagnies de camionnage, hôtes des visites en entreprise.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars en retombées économiques annuelles.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.







SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Renseignements: CargoM, Yves Murray, Chargé de projets, 514 508-2609, poste 226, [email protected]