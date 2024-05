L'UNBC a choisi de décerner l'honneur au gardien tant pour ses performances athlétiques que pour son apport à la communauté

PRINCE GEORGE, BC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Carey Price, gardien de but de renommée internationale, modèle pour les jeunes autochtones et philanthrope, recevra un doctorat honorifique en droit de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) lors de la cérémonie de remise de diplômes de 2024 tenue au campus Prince George, le 31 mai.

La liste de réalisations de Price est longue, et pas seulement sur la glace. Celui qui a grandi à Anahim Lake aura éventuellement mérité de grands honneurs à titre de gardien des Canadiens de Montréal, de même que sur la scène internationale, en plus d'inspirer de nombreux Canadiens, d'établir des liens avec la communauté et d'être reconnu pour ses efforts caritatifs à travers le nord de la Colombie-Britannique et l'ensemble du pays.

« En partageant mon parcours et mon expérience auprès des jeunes d'Anahim Lake et du reste du Canada, j'espère faire rayonner les nombreuses possibilités et les différents chemins qui s'offrent à eux », a affirmé Price, de descendance Ulkatcho/Southern Dakelh et Nuxalk. « Recevoir ce doctorat honorifique en droit de l'UNBC, c'est une occasion inattendue qui s'est présentée à moi et un exemple de l'enrichissement qu'amène le fait de s'impliquer dans la communauté ».

Ayant effectué ses débuts dans le hockey junior à Williams Lake, le jeune cerbère a mené l'équipe midget AAA locale vers le championnat provincial de 2002-2003, en plus de représenter l'Équipe du Nord aux Jeux d'hiver de la Colombie-Britannique en 2002.

Price a connu du succès dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL), dans la Ligue américaine de hockey (AHL) et à l'international, cumulant les prix et les mentions, dont une médaille d'or obtenue au Championnat mondial junior de l'International Ice Hockey Federation (IIHF) ainsi que le titre de Gardien de but de l'année de la Ligue canadienne de hockey (LCH) en 2006-2007.

À l'âge de 18 ans, Price a été sélectionné au cinquième rang au total du Repêchage de la LNH par les Canadiens, avec qui il disputera 15 saisons. Il établira un record de concession pour le plus grand nombre de victoires et de matchs disputés par un gardien dans l'uniforme montréalais.

Au niveau professionnel, Price a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie, de même qu'à la Coupe du monde de hockey à Toronto, en Ontario, en 2016. Il a remporté cinq prestigieux prix de la LNH, incluant le trophée Hart en 2015, remis au joueur le plus utile à son équipe. Bien que le plus prestigieux trophée de la LNH lui ait échappé, Price a aidé les siens à se rendre en finale de la coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay en 2020-2021.

En 2015, Price s'est vu remettre le prix Étoile du Nord (alors appelé trophée Lou-Marsh) à titre de meilleur athlète canadien de l'année, puis, en 2016, il a été nommé lauréat des prix Indspire, qui reconnaîssent la carrière exceptionnelle de professionnels provenant de communautés autochtones. Price sera aussi intronisé au Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique en juillet prochain.

Lorsque les Canadiens ont décerné le trophée Jean-Béliveau à Price au terme de la saison 2013-2014, pour son implication dans la communauté, il a souligné l'apport et le leadership de sa femme, Angela, dans leurs efforts communs de générer et de soutenir un changement positif.

Price continue de faire une différence dans la vie de plusieurs, soutenant les jeunes et appuyant des programmes sportifs jeunesse de sa communauté à travers la fondation Carey et Angela Price. Il est reconnu comme étant un modèle investi pour les jeunes Autochtones, qu'il encourage à devenir des meneurs et des agents de changement.

En plus d'avoir grandi dans la région, Price a un lien direct avec l'UNBC : sa mère, la cheffe Lynda Price de la Première Nation d'Ulkatcho, est une ancienne étudiante de l'université. Elle y a obtenu son B.A. en études des peuples autochtones avec mineure en sciences politiques en 2011.

Price recevra son titre honorifique au cours de la cérémonie matinale de la cohorte de 2024, le 31 mai.

