Carestream lance ses nouveaux détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 pour l'imagerie médicale

SHANGHAI, 10 juin 2026 /CNW/ - Carestream annonce la disponibilité des détecteurs à rayons X sans verre à iodure de césium (CsI) de nouvelle génération sur les marchés du monde entier, les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 de Carestream.

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 offrent un pas de 100 pixels qui assure une résolution plus élevée pour améliorer les détails de l'image et permet un grossissement pour une meilleure visibilité des petits objets et des microstructures.

Nouveaux détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 de Carestream Speed Speed

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 sont conçus avec des caractéristiques légères et ergonomiques qui permettent une manipulation et un positionnement plus faciles pour les radiographies et un examen plus confortable pour le patient. Cette nouvelle génération de détecteurs Carestream est conçue avec une robustesse et un IP améliorés. Ces détecteurs sont équipés de la nouvelle technologie DEC pour le mode sans fil, ce qui rend le contrôle des doses plus efficace et étend la fonction AEC pour profiter des examens et des applications mobiles.

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 sont disponibles pour DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System et DRX-Transportable System / Lite. Le détecteur est également doté d'un facteur X qui permet de partager le détecteur avec tout équipement DRX au sein d'une installation. Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 fonctionneront avec la plateforme logicielle ImageView de Carestream alimentée par Eclipse avec IA.

Un Lux HD 2530 basé sur cette même plateforme sera lancé au 2e semestre 2026.

À propos de Carestream Healthcare International

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale et par rayons X pour les essais non destructifs pour un large éventail d'applications industrielles, médicales, électroniques et autres, le tout appuyé par un réseau mondial de services et d'assistance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vaste portefeuille de produits, de solutions et de services de l'entreprise, veuillez communiquer avec votre représentant Carestream ou visiter le site www.carestreamhealthcare.com.

CARESTREAM est une marque déposée de Carestream Healthcare International.

Site Web de Carestream Healthcare International :

www.carestreamhealthcare.com

Courriel : [email protected]

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/carestream-healthcare-international/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2995996/Lux_HD_Detector_Video.mp4

SOURCE Carestream Healthcare International