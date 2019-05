CareGuide obtient un financement de croissance de 2 millions de dollars américains de Services financiers Innovation CIBC

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer le récent octroi d'un capital de croissance de 2 millions de dollars américains à CareGuide, une société torontoise bien connue qui offre des services de soins de santé en ligne contribuant à mettre en contact des millions d'aidants et de familles en Amérique du Nord à la recherche de services de garde d'enfants, de soins aux animaux et aux aînés, et de soins à domicile. L'entreprise offre aussi des services de paie, y compris le dépôt direct, les bulletins de paie et reçus électroniques, et la production de formulaires de déduction fiscale et de formulaires fiscaux pour les professionnels de ces domaines.

« CareGuide concentre ses efforts en vue de fournir les outils et le marché pour garantir que les aidants et les personnes à la recherche de soins puissent entrer en contact par l'entremise de ses communautés en ligne. CareGuide mise sur une équipe de spécialistes passionnés et a mis au point une plateforme conviviale permettant de trouver des services de soins au Canada et aux États-Unis, a déclaré Rob Rosen, directeur gestionnaire, Services financiers Innovation CIBC. Nous sommes impatients de soutenir la réussite future de notre nouveau client. »

CareGuide bénéficie également du soutien de iNovia Capital, de Plaza Ventures, de Structure Capital, de FJ Labs, de Hedgewood, de Conconi Growth Partners, de 500 entreprises en démarrage, et de plus de 60 investisseurs providentiels importants. Plus de trois millions de clients en Amérique du Nord (aidants et personnes à la recherche de soins) entrent en contact par l'intermédiaire du portefeuille de sites Web de CareGuide : Sitter.com, ElderCare.com, PetSitter.com, Housekeeper.com et HouseSitter.com.

« Notre équipe est ravie que Services financiers Innovation CIBC investisse dans la mission de CareGuide qui consiste à mettre de l'avant les aidants, et à rehausser l'image de cette profession cruciale, a affirmé John Philip Green, papa et chef de la direction chez CareGuide. Nous aurons tous besoin de services de soins rémunérés, pour nous-mêmes ou un être cher, à un moment ou à un autre de notre vie. La prestation de soins est une noble profession qui mérite une infrastructure moderne en matière de réseautage et de services de paie. Nous sommes heureux que la Banque CIBC partage notre vision à l'égard du secteur des services de soins, et nous sommes fiers de pouvoir compter sur son appui. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de CareGuide Inc.

Fondée en 2013 à Toronto, au Canada, CareGuide met en contact des familles et des fournisseurs de soins locaux par l'intermédiaire d'un portefeuille de services intégrés verticalement, y compris Sitter.com, Housekeeper.com, PetSitter.com, ElderCare.com, HouseSitter.com, NannyLane.com, et beaucoup plus. Au Canada, CareGuide exploite aussi CanadianNanny.ca et HeartPayroll.com, respectivement les plus importants services de jumelage de gardienne et de paie au pays.

