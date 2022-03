MEMPHIS, Tennessee, 4 mars 2022 /CNW/ - uLab SystemsMC , le créateur du logiciel de planification du traitement uDesignMD et du système d'alignement transparent uSmile, a reçu 20 millions de dollars de la part de CareCapital dans le cadre d'un financement par billets convertibles.

Voici la déclaration de Donald Huang, associé directeur chez CareCapital : « CareCapital se consacre exclusivement à la découverte, au financement et à la création des entreprises les plus novatrices en offrant des technologies et services habilitants aux professionnels des soins dentaires pour les aider à obtenir de meilleurs résultats cliniques, à satisfaire leurs patients et à accroître leur productivité. Nous avons été très impressionnés par le système de traitement d'uLab. Il permet en effet aux orthodontistes d'exercer un plein contrôle sur les plans de traitement dentaires tout en proposant des traitements hybrides et combinés. Ce système les aide également à gérer les frais de laboratoire et à promouvoir la marque de leur cabinet. Nous apprécions l'engagement de l'équipe uLab envers l'innovation et son approche centrée sur l'orthodontiste. »

Charlie Wen, cofondateur, président et chef des technologies d'uLab, a ajouté :

« Nous sommes très heureux de compter CareCapital parmi les investisseurs d'uLab. CareCapital est un investisseur de renommée mondiale reconnu pour son intérêt pour les soins dentaires et buccodentaires et son expertise dans le domaine. Nous sommes ravis de voir notre technologie, notre approche et notre personnel recevoir leur soutien, tout en profitant de leur expertise internationale dans les applications novatrices des technologies numériques pour l'amélioration des soins dentaires. »

uLab utilisera ces fonds pour faire progresser la distribution et le développement de sa plateforme innovante. Celle-ci comprend la planification efficace du traitement assisté par l'IA, une structure de prix révolutionnaire, une livraison rapide d'alignements à partir de l'usine américaine, la capacité de planifier des boîtiers orthodontiques et des aligneurs pour un même cas, et l'emballage personnalisé. À ce jour, plus de 400 000 aligneurs et dispositifs de retenue uLab ont étés planifiés en Amérique du Nord.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs en soins de santé qui contribuent à transformer les options de pratiques orthodontiques afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission de l'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie au moyen d'un logiciel de planification de traitement numérique et de produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab possède des installations à San Mateo (Californie) et à Memphis (Tennessee). Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com .

À propos de CareCapital

Investisseur de longue date axé sur l'industrie des soins dentaires et buccodentaires à l'échelle mondiale, CareCapital s'engage à offrir un environnement collaboratif axé sur le patient aux entrepreneurs et talentueux cadres du domaine des soins dentaires pour leur permettre de concrétiser leur vision centrée sur le client. CareCapital investit massivement dans les technologies, la formation, les marques et les entreprises de l'ensemble de l'industrie dentaire. Le portefeuille de soins dentaires de CareCapital comprend la formation dentaire, l'orthodontie numérique, l'imagerie, les implants, les produits biologiques, la céramique, la distribution, les logiciels, les organismes de services dentaires et les hôpitaux de recherche. Les sociétés du portefeuille de CareCapital sont réparties aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez le site www.carecapitalpartners.com .

Personne-ressource : Hal Beckham, directeur financier, [email protected]

