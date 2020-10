MONTREAL, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique, a, sous réserve de l'approbation réglementaire, retenu les services de Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) pour lancer son service de tenue de marché et contribuer à la régulation du cours de bourse des actions ordinaires de la société.

Le service de tenue de marché sera assuré par VLP par l'intermédiaire d'un courtier agréé, W.D. Latimer Co. Ltd, conformément aux politiques applicables de la Bourse de croissance TSX et aux autres lois applicables. Pour ses services, la société a accepté de verser à VLP 5 000 $ par mois pendant une période de 12 mois. L'entente peut être résiliée à tout moment par la société ou VLP. La société et VLP agissent sans lien de dépendance et VLP n'a aucun intérêt actuel, direct ou indirect, dans la société ou ses titres. Les finances et les actions requises pour le service de tenue de marché sont fournies par W.D. Latimer. Les honoraires versés par la société à VLP sont uniquement destinés à des services.

VLP est une société d'experts-conseils spécialisée établie à Toronto, qui fournit une variété de services aux émetteurs inscrits à la Bourse de croissance TSX.

Conclusion d'une entente de services avec Native Ads Inc.

Carebook a également annoncé que la société a conclu une entente de services avec Native Ads Inc. (Native Ads), aux termes de laquelle Native Ads fournira et gérera une campagne de marketing numérique complète, pour une contrepartie en espèces de 250 000 $. La durée de l'entente s'étend de sa date d'entrée en vigueur, soit le 20 octobre 2020, jusqu'à la conclusion de la campagne de marketing numérique et de l'achat d'espace publicitaire dans les médias s'y rapportant. La campagne comprend notamment l'élaboration de contenu, le développement Web, l'achat d'espace publicitaire dans les médias et la distribution ainsi que l'optimisation de la campagne et la production de rapports sur celle-ci. Ni Native Ads ni aucun de ses administrateurs ou dirigeants ne détiennent, directement ou indirectement, des titres de Carebook. Les services fournis par Native Ads peuvent être soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les particuliers, les gouvernements et les entreprises. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Carebook a récemment été inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole « CRBK ». www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook Technologies et ses activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook Technologies; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook Technologies estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris les risques concernant le secteur des technologies de détection des menaces, l'échec de l'obtention des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook Technologies, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que Carebook Technologies ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Relations avec les investisseurs de Carebook Coordonnées : Jeffrey Kadanoff, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 502 1135 ; Personne-ressource de Carebook pour les médias : Valérie Lavoie, Massy Forget Langlois relations publiques, Courriel : [email protected], Téléphone : 438 885-9135

