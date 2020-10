MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. ("Carebook" ou la "société"), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique, a annoncé aujourd'hui qu'à compter de l'ouverture des marchés le mardi 6 octobre 2020, les actions ordinaires de Carebook seront négociées à la Bourse de croissance TSX (la "TSX-V") sous le symbole "CRBK".

Avant l'inscription des actions ordinaires de Carebook à la TSX-V et dans le cadre de celle-ci, la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020 a été soumise à la TSX-V et acceptée, et déposée sur SEDAR dans le profil de la société. Avant l'inscription des actions ordinaires de Carebook à la TSX-V et dans le cadre de celle-ci, la société a réalisé des placements pour un produit brut de 21 000 000 $ CA.

Carebook célébrera l'inscription de ses actions ordinaires à la TSX-V en sonnant la cloche d'ouverture de la Bourse de Toronto le vendredi 9 octobre 2020. L'équipe de direction de la société sera accompagnée pendant l'événement en ligne par d'autres membres de l'équipe de Carebook, par certains membres de son conseil d'administration et par d'autres collègues professionnels qui ont soutenu la croissance rapide de Carebook dans le domaine de la santé numérique.

Les parties intéressées peuvent regarder l'événement le 9 octobre 2020 à l'adresse suivante: www.tsx.com/news/market-opens.

"Notre introduction en bourse nous permettra de nous faire connaître auprès de nouveaux investisseurs potentiels qui auront désormais la possibilité de mieux comprendre Carebook et notre volonté de transformer l'industrie mondiale de la santé grâce à notre plateforme numérique efficace," a déclaré Pascale Audette, chef de la direction de Carebook. "Le marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 500 milliards de dollars américains d'ici 20251, et notre objectif dans cet environnement de macromarché est de continuer d'ouvrir la voie en fournissant une approche de santé accessible et connectée aux entreprises et aux particuliers."

La société a également annoncé aujourd'hui avoir lancé une nouvelle section de son site Web consacrée aux relations avec les investisseurs.

Les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent accéder aux renseignements destinés aux investisseurs, notamment à la présentation de l'entreprise, en cliquant sur le lien suivant: https://carebook.com/presentations/

(1) Source: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-digital-health-market

À propos de Carebook

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des produits numériques très attrayants et centrés sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les gouvernements, les entreprises, etc. Établie à Montréal et dirigée par une équipe de direction et un conseil d'administration ayant une grande expérience de la santé et de l'environnement numérique, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Vous trouverez plus de renseignements à l'adresse www.carebook.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les intentions et les projets actuels et futurs de Carebook, ou toute autre évolution ou tout autre événement futur qui ne sont pas des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant l'amélioration potentielle du profil de Carebook auprès des investisseurs potentiels résultant de son inscription à la TSX-V et la taille estimée du marché mondial de la santé numérique. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'utilisation de termes comme « estimer », « projeter », « croire », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « planifier », « prédire », « peut » ou « devrait », de la négation de ces termes ou de leurs variations, ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs se fondent sur des estimations et des hypothèses formulées par la direction de Carebook à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution future attendue, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge appropriés. Par conséquent, il est préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de faire en sorte que les résultats, les réalisations ou le rendement réels, ou d'autres événements futurs, diffèrent considérablement des résultats, des réalisations ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières pour la vente aux États-Unis. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans tout État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Carebook Technologies Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs de Carebook Coordonnées : Adam Peeler, Loderock Advisors, Courriel : [email protected], Téléphone : 416 427-1235; Personne-ressource de Carebook pour les médias : Valérie Lavoie, Massy Forget Langlois relations publiques, Téléphone : 438 885-9135

Liens connexes

carebook.com