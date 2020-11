« Ce sont nos premiers résultats annoncés à titre de société publique; ils représentent donc une étape très importante dans l'histoire de notre jeune entreprise, a commenté Pascale Audette, chef de la direction de Carebook. Nous sommes déterminés à créer de la valeur pour nos actionnaires et, à cette fin, dans les quelques semaines qui ont suivi notre inscription en bourse, nous avons déjà annoncé des percées spectaculaires qui feront de notre société un chef de file dans l'industrie. L'une de nos principales stratégies de croissance consiste à développer notre plateforme grâce à une technologie de pointe et à des acquisitions rentables. Nous pensons que les deux acquisitions stratégiques et hautement rentables que nous avons récemment annoncées, ainsi que la croissance organique dans nos segments verticaux existants, entraîneront une croissance et une création de valeur considérables au cours des prochaines années. Carebook est chef de file de la transformation de la santé numérique auprès d'industries qui se concentrent sur la fourniture d'une approche de santé accessible et connectée pour leurs clients du monde entier. Nous sommes extrêmement heureux d'entamer ce parcours sous la forme d'une société publique, et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires. »

Faits saillants récents :

Activité importante de fusions et acquisitions

Le 11 novembre 2020, Carebook a annoncé qu'elle avait signé une lettre d'intention visant l'acquisition d'une entreprise nord-américaine chef de file dans le secteur du logiciel-service (SaaS) interentreprises. La plateforme logicielle exclusive, la propriété intellectuelle et les indicateurs de la société visée sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé, la santé mentale et le mieux-être au sein des entreprises. La société visée a un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 millions $ et son produit est actuellement utilisé sous licence par près d'un million d'employés dans le monde, notamment dans plusieurs entreprises figurant au palmarès Fortune 500.

Le prix d'achat devrait s'élever à environ 14 millions $, soit 9 millions $ en espèces et 5 millions $ en actions.



Cette transaction marquera l'entrée de Carebook sur le marché des employeurs de 37 milliards $.



Carebook prévoit de conclure la transaction au cours du premier trimestre de 2021.



Le 19 novembre 2020, Carebook a annoncé qu'elle avait signé une lettre d'intention visant l'acquisition de Novus Santé (« Novus »), le principal fournisseur canadien de programmes de navigation en matière de santé ainsi que de solutions intégrées de gestion de la santé et du mieux-être pour les assureurs et les autres institutions financières. Le chiffre d'affaires de Novus s'élève à 4,5 millions $.

Le prix d'achat ne devrait pas dépasser 15 millions $, soit 5 millions $ en espèces et 6 millions $ en actions, dont un montant de 4 millions $ en actions conditionnel à l'atteinte de certains objectifs en matière de revenus.



Le principal produit de Novus est un portail en nuage de santé et de mieux-être personnalisable, en marque blanche, que ses clients proposent à leurs clients ou à leurs employés. La plateforme de Novus compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Cette transaction accélère l'entrée de Carebook sur le marché des technologies pour l'assurance, qui représente 8 milliards $.



Carebook prévoit de conclure la transaction au cours du premier trimestre de 2021.

Élargissement de l'équipe de direction

Carebook est extrêmement heureuse d'accueillir deux ajouts très expérimentés et stratégiques à son équipe de direction. Ces nouveaux venus démontrent la volonté qu'a la société d'établir une présence mondiale importante. Ces dirigeants chevronnés, qui possèdent une vaste expérience dans l'industrie des soins de santé, seront chargés d'augmenter les revenus grâce à la croissance des ventes internationales de Carebook, aux efforts de recherche de clients et aux possibilités de fusions et acquisitions.

Limor Elbaz a assumé, le lundi 16 novembre 2020, le poste nouvellement créé de directrice générale, États-Unis. Limor sera un membre clé de l'équipe de direction de Carebook, responsable de la croissance des ventes américaines et internationales, des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions. Limor possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des soins de santé et de la technologie, où elle a connu un grand succès. Elle s'est fait une spécialité de mener des concepts du prototype à la production commerciale et à la croissance. Elle était récemment directrice générale d'une entreprise de technologie de la santé; son rôle consistait à créer et à mettre sur le marché des solutions novatrices sans contact de télémédecine, de surveillance des patients à distance, de soins aux aînés et de transformation numérique des soins de santé.



À compter du 1er décembre 2020, Howard Fried assumera le rôle nouvellement créé de vice-président, Ventes. Howard aura la responsabilité des activités de vente et de recherche de clients, et mettra l'accent sur les débouchés internationaux. Il possède plus de 15 ans d'expérience reconnue dans le domaine de la création de partenariats mondiaux solides et de relations stratégiques avec les principales sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ainsi qu'avec certaines des sociétés professionnelles les plus prestigieuses. Il était récemment directeur mondial des partenariats stratégiques d'une société novatrice de technologie de la santé basée au Royaume-Uni, acquise par Medtronic. Avant d'occuper ce poste, il a passé 7 ans à CAE Santé, à titre de directeur des partenariats stratégiques.

Faits saillants financiers

Le segment de la pharmacie de Carebook offre des solutions numériques d'engagement et de fidélisation des clients et de gestion de la médication, ainsi qu'une plateforme de communication pour les professionnels de la santé et les consommateurs. Le 1 er mai 2020, Carebook a lancé l'application pour pharmacie Be Well de Rexall au Canada pour iOS, Android et les navigateurs Web. Le lancement a connu un succès retentissant; Rexall a souligné publiquement notre réalisation et vanté les gains qu'elle a pu réaliser sur le marché. Carebook cherche activement à tirer parti de ce succès en vendant l'application sur les marchés internationaux.





En réaction à l'évolution de la pandémie de COVID-19, Carebook a développé une application conviviale et accessible pour téléphone intelligent appelée Ma santé Carebook. Elle utilise une technologie de pointe (photopléthysmographie à distance) pour fournir une analyse efficace des signes vitaux en mesurant la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Grâce à l'intégration d'une technologie tierce, l'application utilise la réflexion de la lumière sur les joues d'une personne pour détecter ses signes vitaux sans autre appareil externe qu'un téléphone intelligent. L'application permettra aux entreprises de mettre en œuvre leur stratégie de retour au travail alors que la pandémie mondiale de COVID-19 continue d'évoluer, et d'assurer la gestion continue de la santé et du mieux-être de leur main-d'œuvre. De plus, elle aidera les gouvernements à répondre aux mêmes besoins continus en fin de pandémie pour leurs employés et leurs citoyens. Carebook a soumis une demande d'accréditation pour un instrument médical de classe II au Canada , et elle prépare des demandes pour les États-Unis et d'autres marchés. Une étude de la technologie d'analyse des signes vitaux de l'application Ma santé Carebook, menée en collaboration avec un grand hôpital universitaire et le Conseil national de recherches du Canada , devrait commencer au dernier trimestre 2020.





Le 1er octobre 2020, la société a achevé sa prise de contrôle inversée (« PCI »), recueillant un total de 21 millions $, dont 1 million $ auprès de certains membres du conseil d'administration et de la haute direction, ce qui a permis l'inscription des actions ordinaires de Carebook à la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires ont commencé à se négocier à l'ouverture du marché le 6 octobre 2020 sous le symbole « CRBK ».

Sélection de faits saillants financiers intermédiaires non vérifiés :

Veuillez consulter SEDAR (www.sedar.com) pour obtenir des exemplaires complets des états financiers intermédiaires consolidés et condensés, et du rapport de gestion de Carebook pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020. Les investisseurs sont priés de noter que les chiffres ci-dessous concernent les périodes précédant la clôture de la prise de contrôle inversée et la réalisation du placement privé connexe de 21 millions $. Tous les chiffres sont en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action.

Les produits du troisième trimestre de 2020 ont diminué par rapport au trimestre correspondant de 2019, en raison des effets d'une activité de développement non récurrente en 2019 liée à l'application pour pharmacie destinée à son principal client.

La perte globale totale pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 a augmenté par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison des coûts engagés relativement à la PCI et à la rémunération à base d'actions, ainsi que d'une augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des avantages sociaux, alors que la société se positionne pour assurer sa croissance future.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 :

Les numéros de téléphone seront fournis aux participants après la préinscription.

Veuillez noter qu'au moment de l'inscription, chaque participant recevra les renseignements sur l'appel et un numéro d'identification (des rappels seront également envoyés par courriel aux participants inscrits).

DATE : Vendredi 20 novembre 2020 HEURE : 8 h 30, heure de l'Est INSCRIPTION À L'APPEL : http://www.directeventreg.com/registration/event/7680907 WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1403723&tp_key=5de7b2e939 REDIFFUSION : 416 849-0833 ou 855 859-2056

Accessible jusqu'à 23 h 59 (HE), le vendredi 27 novembre 2020 REDIFFUSION DE LA WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1403723&tp_key=5de7b2e939 Accessible pendant 90 jours après la conférence téléphonique NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 7680907

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les particuliers, les gouvernements et les employeurs. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Carebook a récemment été inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole « CRBK », et ses actions se négocient à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook et ses activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris les risques concernant le secteur des technologies de détection des menaces, l'échec de l'obtention des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Carebook Technologies Inc.

Renseignements: Pour en savoir plus : Relations avec les investisseurs de Carebook Coordonnées : Jeffrey Kadanoff, Chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 502-1135; Personne-ressource de Carebook pour les médias : Valérie Lavoie, Massy Forget Langlois relations publiques, Courriel : [email protected], Téléphone : 438 885-9135

Liens connexes

carebook.com